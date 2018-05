El periodo de prácticas puede durar 18 meses. Se pueden compaginar varias prácticas, siempre y cuando la suma de ellas no exceda los 18 meses.

Prácticas (Formación profesional) 02 de diciembre de 2016 - 11:06 Suiza ha firmado acuerdos con cerca de 30 países, entre ellos Argentina y Estados Unidos. Muchos jóvenes residentes en esos países pueden realizar prácticas y desarrollar sus competencias en suelo helvético. El objetivo consiste en que los jóvenes extranjeros profundicen sus conocimientos profesionales y lingüísticos durante una estancia en Suiza. Entre los países con los que Suiza ha concluido acuerdos en ese sentido figuran Argentina y Chile, entre muchos otros países. He aquí una lista completa de los países. Para obtener un puesto de prácticas, los solicitantes deben demostrar haber concluido una formación profesional de al menos dos años de duración. El límite de edad es de 35 años (Australia, Hungría, Nueva Zelanda, Polonia y Rusia: 30 años). El empleo debe corresponder a la profesión aprendida. No se permite ejercer una actividad autónoma o a tiempo parcial. Los solicitantes de países miembros de la UE/EFTA ya no necesitan un permiso de trabajo en Suiza, pero si desean quedarse más de cuatro meses en el país tienen que inscribirse en la correspondiente oficina cantonal de empleo. (El 23 de junio de 2016, los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (UE). Reino Unido seguirá siendo miembro de los Veintiocho durante al menos dos años, mientras se negocie la salida de la UE. Las negociaciones incluyen la libre circulación de personas. No está claro cómo afectará el Brexit a los ciudadanos británicos que quieran trabajar en Suiza.) El periodo de prácticas puede durar 18 meses. Se pueden compaginar varias prácticas, siempre y cuando la suma de ellas no exceda los 18 meses. Puede consultar también la web de la Secretaría de Estado de Migración o la sección Becas e intercambios de esta guía.