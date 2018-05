Becas e intercambios

Este contenido fue publicado el 17 de mayo de 2018 15:05 17 de mayo de 2018 - 15:05

Suiza fomenta la movilidad de los jóvenes y ofrece becas a los estudiantes de numerosos países, entre ellos España, Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.

A través de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes ExtranjerosEnlace externo, Suiza contribuye a que los extranjeros puedan proseguir su formación en el país alpino.



Varias universidades tienen sus propios programas de becas y están aplicando un sistema de becas al mérito.



Consulte la lista de los países incluidos y más información sobre el programa de becas en la página de la Secretaría de Estado para la Educación, la Investigación y la InnovaciónEnlace externo.



Otra posibilidad es contactar directamente a la universidad.



Los estudiantes suizos y estadounidenses pueden solicitar una beca del programa FulbrightEnlace externo para una estancia en Estados Unidos o Suiza, respectivamente.



La agencia nacional MovetiaEnlace externo apoya, promueve y facilita intercambios y programas de movilidad en el campo de la educación formal, no formal e informal.



Advertencia: la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros no comunica las becas por correo electrónico. Como norma general, de la gestión de las becas se ocupa la representación de Suiza en el país que corresponda. Las autoridades suizas recomiendan no responder a correos electrónicos de esa naturaleza y, sobre todo, no transferir ninguna suma de dinero.

Programas de intercambio

Erasmus

Suiza participó en el primer programa Erasmus (de la Comisión Europea), creado en los años 80 para facilitar el intercambio de estudiantes universitarios entre países europeos.

Pero tras el referéndo para limitar la inmigración de 2014, la Unión Europea suspendió la participación de Suiza en el programa Erasmus+ (periodo 2014-2020). No obstante, la UE y el gobierno suizo alcanzaron una solución temporal para Erasmus+, según la cual Suiza asume sus propios costes y la organización para poder participar en el programa.

En abril de 2017 el gobierno anunció que ampliaría esta solución provisional en dos años una vez que expire el acuerdo actual a finales de 2017. No se descarta sin embargo una posible readmisión en el programa Erasmus+ (o el programa que le suceda) a partir de 2021.

El programa Erasmus+ incluye intercambios para estudiantes universitarios o matriculados en programas de formación profesional. Asimismo ofrece distintas posibilidades a personas adultas, alumnos de enseñanza secundaria y jóvenes fuera del contexto escolar.

