Precaución, pero no pánico Gaby Ochsenbein, Patricia Islas 05 de agosto de 2002 - 19:26 Los bancos uruguayos, cerrados desde el martes pasado (30.07), abrieron este lunes tras el anuncio de un crédito por parte de EEUU. Para el sector helvético en ese país, el panorama permanece sin cambios. El Banco Central de Uruguay (BCU) autorizó la reapertura de los bancos del país, al tiempo que el parlamento aprobó una ley para reforzar el sistema bancario uruguayo. Este mismo lunes Estados Unidos anunció un crédito de mil 500 millones de dólares al BCU, una medida puente a la espera de decisiones por parte del Fondo Monetario Internacional. Mercado marginal para Suiza Para el inversionista suizo en Uruguay la crisis no ha tenido repercusiones graves, ya que en ese país se encuentran asentadas las grandes multinacionales helvéticas, que ya conocen de los altibajos financieros en Latinoamérica. Entre las empresas más conocidas con ramificaciones en Uruguay se encuentran Nestlé, Novartis, Roche, SIKA, Ares Serono, Pan Alpina, SGS y el UBS. Desde la apertura del mercado en la zona del MERCOSUR, la participación en el sector industrial uruguayo de las empresas helvéticas se vio drásticamente reducido. Actualmente, según indicó a swissinfo el encargado de asuntos económicos de la Embajada de Suiza en Montevideo, Christian Scherer, el 60% de las actividades helvéticas en Uruguay se concentra en los sectores de servicios y financiero. Intercambio comercial reducido Las relaciones comerciales entre Suiza y Uruguay son modestas: las importaciones de ese país en el 2001 fueron de 12 millones 400 mil francos suizos, mientras que las exportaciones se cifraron en 68 millones 500 mil francos. El 54% de las ventas al Uruguay se centró en productos farmacéuticos, 14,9% fueron productos químicos y un 10% más, relojes. Para Suiza, Uruguay queda muy lejos de su lista de países prioritarios en Latinoamérica, situándose en el noveno lugar, por ello, la actual crisis que enfrenta ese país tiene pocas repercusiones para la Confederación, según indicó a swissinfo Jean-Jacques Maeder, de la Secretaria de Estado de Economía (Seco). A juicio de Maeder, la situación en Uruguay se ha agravado ya que su economía depende totalmente de la argentina. En cambio Brasil resulta menos afectado ya que este país tiene su propia dinámica. Ayuda financiera internacional Para este martes se espera en Montevideo la visita del Ministro de Finanzas estadounidense, Paul O'Neill, quien este lunes conversó con las autoridades brasileñas, en Río de Janeiro, y también hará lo propio en Buenos Aires, tercera escala de su viaje a los países afectados por la actual crisis financiera en Sudamérica. O'Neill evalúa la situación en estos tres países a donde será dirigido el préstamo multilateral aprobado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y del que este mismo lunes Uruguay recibió los mil 500 millones de dólares, girados por Estados Unidos. Gaby Ochsenbein y Patricia Islas