Sistema educativo 05 de diciembre de 2016 - 13:34 Suiza cuenta con numerosas universidades, politécnicos y otros centros de enseñanza que sitúa el sistema de educación en el país alpino entre los mejores del mundo. En comparación con Estados Unidos o Gran Bretaña, estudiar en Suiza no es excesivamente caro, ya que la educación se financia con dinero público que aportan los cantones y los municipios (90% del gasto total en educación). Hay 12 universidades públicas, entre ellas las Escuelas Politécnicas Federales de Zúrich y Lausana que figuran entre las líderes mundiales en ciencia e ingeniería. A ellas se suman siete Escuelas Universitarias (Superiores) y 16 de Magisterio. La Ranking Forum of Swiss Universities indica qué universidades suizas figuran en otras clasificaciones mundiales, entre ellas Times World University Rankings y Shanghai Jiao Tong. La mayoría de los estudiantes en Suiza concluyen la escolaridad obligatoria en una escuela pública del municipio (comuna) donde viven. Alrededor del 5% estudian en un colegio privado. En Suiza están algunas de las escuelas privadas más prestigiosas y onerosas del mundo, cuyos alumnos pueden cursar estudios desde el nivel preescolar hasta el preuniversitario. En la web de Federación Suiza de Colegios Privados figura una lista de más de 240 establecimientos. Una de las características del sistema suizo de educación es que se puede cambiar de un ciclo o estructura a otra. Hay muchas opciones para acceder o cambiarse a un aprendizaje o una escuela e incluso matricularse en un curso de recuperación. Se trata de un sistema muy abierto. Cualquier persona puede asistir al curso si dispone de las cualificaciones necesarias. También puede elegir la universidad donde quiere estudiar. La formación profesional está sujeta a algunas restricciones que tienen que ver con el tope de puestos de aprendizaje disponibles. En algunas universidades hay un número máximo de estudiantes para algunas carreras. Idiomas y educación Las clases se imparten en alemán, francés, italiano o romanche, según la región lingüística, aunque los municipios donde se habla romanche constituyen un caso especial. La enseñanza de idiomas es importante en Suiza. Los alumnos aprenden una segunda lengua oficial del país, así como inglés durante el ciclo de escolaridad obligatoria. La globalización ha hecho que el inglés compita ahora con las lenguas nacionales en el sistema escolar. Esta situación ha creado una gran controversia en Suiza: Algunas personas insisten en el valor que tienen los idiomas del país en la unidad nacional, mientras que otros asignan preferencia a la enseñanza precoz del inglés en las escuelas. En un nivel más elemental, la lengua es una constante desde la escuela primaria suiza. En primer lugar, los niños de la Suiza de expresión alemana –que en casa hablan el dialecto suizo–, tienen que aprender el alemán estándar (Hochdeutsch). La creciente movilidad en la sociedad actual hace que las familias se muden por trabajo a otro cantón donde se habla otro idioma. En las grandes ciudades hay muchos niños inmigrantes que van a la escuela con ningún o escasos conocimiento de la lengua local. Las escuelas primarias y su personal docente se ven, por lo tanto, ante una fuerte presión para responder a las necesidades de esos niños.