Una maestra se prepara para el retorno de sus alumnas a las aulas en una escuela primaria de Rolle (Vaud). (Keystone / Laurent Gillieron)

Miles de niños vuelven a clases este lunes, cuando empieza la segunda fase de desconfinamiento en Suiza.

Los alumnos del ciclo de educación obligatoria regresan a las aulas luego de dos meses de cierre de las escuelas por el coronavirus, pero los sentimientos y los procedimientos cantonales difieren.

“Estoy muy contento de volver a la escuela porque ya estoy cansado de la amigo a distancia”, comentó Emile (7), de Ginebra, en un artículo publicado por el diario Le Temps,Enlace externo previo a la reanudación de las clases. “Solamente he visto a un durante el confinamiento, así que ya no puedo esperar para ver a mis compañeros de nuevo”.

Pero otros alumnos no están tan seguros. “No quiero volver a la escuela. Me gusta mucho el confinamiento porque puedes levantarte cuando quieras y tener tu propio horario. Incluso me resulta más fácil el trabajo escolar”, señaló Nina, (10), de Friburgo, en el mismo artículo.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

Este 11 de mayo reabren todas las escuelas obligatorias (con alumnos de hasta 16 años). Sin embargo, con base en el sistema federal suizo, compete a los cantones determinar las modalidades del retorno.

Diferencias cantonales

Así, mientras la mayoría de los cantones de habla alemana optaron por “casi volver a la normalidad” -con la reanudación del horario escolar ordinario-, muchos cantones en la Suiza francófonaEnlace externo, además de aquellos de Zúrich (todos ellos más afectados por el coronavirus) y San Gall (menos) decidieron un proceso gradual: durante cuatro semanas, las clases estarán divididas en dos grupos, con horarios alternados.

En el cantón más afectado, el Tesino, las clases se reanudarán dentro de una semana, con ese sistema de media clase.

Todos los cantones se atienen a las recomendaciones de seguridadEnlace externo de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) que incluyen el lavado de manos, no compartir bocadillos y el distanciamiento social (aunque los niños entre sí están exentos de las normas de distanciamiento), pero no el uso de mascarillas faciales. Los estudiantes y profesores de alto riesgo y los que viven con familiares de alto riesgo continuarán con la enseñanza a distancia.

Padres preocupados

Pero no a todos los padres les hace felices este proceso combinado. En el cantón de Zúrich, más de 7 000 padres firmaron una petición que pide el regreso simultáneo a la escuela, argumentando que será una carga para los padres hacer malabares con los horarios divididos de los niños. En varios cantones francófonos se han presentado peticiones contra la reapertura total, citando preocupaciones sanitarias y temores de una segunda oleada de infecciones (y en la ciudad de Basilea se pide un regreso escalonado).

Padres contactados por swissinfo.ch también manifestaron sentimientos encontrados. “Parece un gran salto pasar de la educación en casa a clases completas en pocos días”, comentó un padre de familia del cantón de Berna cuyo hijo tiene dos días de clases escalonadas antes de entrar en el horario completo.

Una señora consideró que podría convertirse en desafío llevar de nuevo a su hija al jardín infantil luego de este tiempo que pasó en casa. Le preocupan igualmente el desplazamiento de mucha gente en la calle por la reapertura de los comercios.



¿Los niños como transmisores?

Otro factor que causa incertidumbre es el eventual rol de los niños como vectores del coronavirus. Suiza dice que no es importante, pero un estudio alemán ha sugerido que los adultos y los niños tienen cargas virales similares.

El grupo suizo de trabajo COVID-19, un órgano independiente, ha declarado entretanto que el papel de los niños y adolescentes en la transmisión del SARS-Cov-2 era “sumamente incierto”

Ajustes para los profesores

Por su parte, los profesores esperaban con impaciencia la reapertura de las escuelas obligatorias y la posibilidad de interactuar con sus alumnos en el aula, dijo a swissinfo.ch Beat Schwendimann, miembro de la junta directiva de la Federación Suiza de Profesores (LCH).

Se necesitarán algunos ajustes. “Los estudiantes volverán a la escuela con diferentes niveles dependiendo de sus avances en casa. Será importante para los profesores apoyar a los estudiantes que se hayan quedado atrás”, dijo Schwendimann en un correo electrónico.

Los informes sugieren que algunos estudiantes no acudieron a las clases en línea, no tuvieron acceso a las computadoras o carecían de apoyo de los padres. Ya se ha planteado la preocupación de que toda enseñanza a distancia a largo plazo puede contribuir a ampliar la brecha educativa en Suiza. Esta es otra de las razones por las que había un gran interés en reabrir las escuelas.

En cuanto a las medidas de seguridad, las escuelas trabajaron mucho para implementar los protocolos de seguridad cantonales y nacionales, comentó Schwendimann. Sin embargo, la LCH habría preferido un enfoque coordinado a nivel nacional para la reapertura de las escuelas.

“La LCH pide al Gobierno y a las autoridades de salud que vigilen de cerca el desarrollo en las escuelas después de la reapertura y que ajusten los procedimientos de seguridad según sea necesario", añadió Schwendimann.



Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín

