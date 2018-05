En el cantón de habla italiana TesinoEnlace externo , la educación infantil va de los tres a los seis años, aunque no es obligatorio empezar a los tres.

Los expertos señalan que los niños abordan el arranque de la educación preescolar de diferentes maneras, aunque algunos todavía no puedan ir solos al baño o les cueste separarse de sus padres. Y algunos más pequeños se cansan muy rápido o sienten que los grupos son espantosos. Todo esto requiere una atención especial por parte del profesorado. Un buen comienzo en educación infantil es clave para el desarrollo, indican.

La educación inicial no es obligatoria o solo lo es durante un año en unos pocos cantones alemanes.

No todos los padres quieren que sus hijos vayan a la escuela a los cuatro años.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Las familias retrasan el inicio de la educación infantil 28 de mayo de 2018 - 12:00 En contra de los esfuerzos para que a los cuatro años la enseñanza sea obligatoria en todo el país, las familias suizas demoran cada vez más el inicio de la educación infantil. ​​​​​​​ En Suiza la educación primaria arranca con dos años de educación infantil –conocida como primer ciclo de aprendizaje–, y abarca ocho años. La escolaridad obligatoria es competencia de los cantones y son ellos los que deciden cuándo empiezan los niños en la escuela: entre los cuatro y los cinco años. Si la criatura ha alcanzado la edad requerida en una fecha límite (entre principios de abril y finales de julio, en 24 cantones), puede hacerlo a principios del siguiente curso escolar, que en Suiza arranca a finales de verano. + Enseñanza obligatoria en Suiza La educación inicial no es obligatoria o solo lo es durante un año en unos pocos cantones alemanes. En aquellos cantones adheridos al acuerdo de armonización de los sistemas escolares Harmos, para el año 2020, el 31 de julio será la fecha límite para tener cumplidos los cuatro años necesarios para iniciar en el parvulario. Algunos cantones han ido adelantando las fechas de manera progresiva para cumplir con este plazo. Y diecisiete de ellos ya tienen como fecha de referencia el 31 de julio. ¿Demasiado pequeño? Eso significa que algunos ya habrán cumplido los cuatro años cuando comiencen la educación infantil o preescolar. Las familias que lo quieran pueden preguntar a la autoridad educativa local si sus hijos pueden empezar más tarde. Algo que ya sucede, según un informe del periódico gratuito ‘20 Minuten’. En una parte de la Suiza de habla alemana (los cantones de Solothurn y Berna) el 10% emprende la educación inicial más tarde. Hace seis años, en Solothurn solo era el 2%. En Berna, los padres ni siquiera tienen que hacer una solicitud oficial. Y en Zúrich, según informan las autoridades educativas, las familias también optan por retrasar la escolarización. “Los estudios demuestran que para quienes están preparados para ir a la escuela es mucho más fácil”, dijo a ‘20 Minuten’ Christian Hugi, de la Asociación de Maestros de Zúrich. Los expertos señalan que los niños abordan el arranque de la educación preescolar de diferentes maneras, aunque algunos todavía no puedan ir solos al baño o les cueste separarse de sus padres. Y algunos más pequeños se cansan muy rápido o sienten que los grupos son espantosos. Todo esto requiere una atención especial por parte del profesorado. Un buen comienzo en educación infantil es clave para el desarrollo, indican. Según algunos expertos, la educación inicial en la escuela también resulta difícil para ciertos padres. “La cuestión de dejar ir sigue planteándose. Los padres dejan la responsabilidad del cuidado de lo que para ellos es más preciado en otra persona”, declaró a ‘20 Minuten’ Erwin Sommer del departamento de educación del cantón de Berna. Igualmente hay familias que prefieren enviar a sus hijos a preescolar temprano, especialmente si pierden la fecha límite solo por cuestión de semanas. Comparación internacional Otros países también debaten sobre la edad más adecuada para ir por primera vez a la escuela. En Francia, por ejemplo, en virtud de las reformas que ha anunciado el presidente Emmanuel Macron para septiembre de 2019, irán al colegio a los tres años: una de las edades de inicio de la escolarización obligatoria más baja de Europa, aunque solo afectará a un pequeño número de escolares, ya que en Francia, a esa edad, la mayoría va a la guardería (preescolar). El objetivo de la medida, según Macron, es reducir la desigualdad en la educación. En Alemania, Italia y España se empieza a los seis años; mientras que en Inglaterra, Escocia y Gales, a los cinco. En Finlandia y Estonia (países que en el último estudio PISA de la OCDE sobre el rendimiento escolar han obtenido una puntuación alta) la enseñanza obligatoria comienza a los siete años, aunque por lo general antes han ido a la guardería. Tesino excepción En el cantón de habla italiana Tesino, la educación infantil va de los tres a los seis años, aunque no es obligatorio empezar a los tres.