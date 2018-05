(it)

Más sobre el sistema educativo suizo 17 de mayo de 2018 - 14:41 En Suiza, la escolaridad obligatoria es competencia de los cantones, lo cual significa que hay 26 sistemas de educación diferentes en todo el país. Actualmente los cantones aúnan esfuerzos para armonizar los diferentes sistemas, sobre todo a raíz de la aprobación por el pueblo suizo de un artículo constitucional a favor de la armonización de la enseñanza. Esto se ha llevado ya a cabo en la zona francófona del país, pero existen algunas reticencias en determinadas partes de la Suiza de expresión alemana. Para una mayor información sobre el sistema consulte la página de la Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Enseñanza Pública y este gráfico que muestra cómo funciona el sistema. Enseñanza primaria y secundaria En Suiza, la enseñanza obligatoria dura once años. La mayor parte de los estudiantes comienzan la escuela primaria a la edad de seis o siete años, tras uno o dos años de preescolar. La Secundaria I es el siguiente ciclo a la enseñanza primaria. En este nivel los alumnos reciben una formación general básica, pero se les encauza hacia una continuidad de los estudios académicos o de carácter profesional. Sistema de aprendizaje A la edad de 16 años los estudiantes pasan al nivel de Secundaria II, que por lo general dura de tres a cuatro años. Casi todos los estudiantes suizos acuden a algún tipo de escuela de Secundaria II. Dos terceras partes lo hacen siguiendo una formación profesional. Esto quiere decir que el aprendiz pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en una empresa seleccionada y asiste uno o dos días por semana a la escuela de formación profesional. Se trata del sistema de aprendizaje, característica de la enseñanza en Suiza, así como en Alemania. Los estudiantes pueden elegir uno de los cerca de 300 aprendizajes reconocidos en Suiza. Para obtener más información del sistema visite la página de la Secretaría de Estado para Educación, Investigación e Innovación. Educación académica Entre el 20% y el 30% de los jóvenes continúa su formación en un instituto (denominados Gymnasium en alemán y gimnase en francés), es decir, un centro formativo que proporciona una formación académica general especialmente exigente. Al finalizar los estudiantes tienen 19 o 20 años. Si obtienen el certificado de Matura o maturité (equivalente al bachillerato) pueden entrar en la universidad o en cualquiera de las dos escuelas politécnicas federales. Nivel terciario Los aprendices pueden también conseguir un título federal de bachillerato profesional (en alemán Berufsmaturität, y en francés, maturité professionnelle), que les habilita para cursar estudios superiores en cualquier universidad de ciencias aplicadas. Existen también escuelas de nivel universitario que ofrecen formación profesional en distintos campos, desde ciencias informáticas a hostelería. Estos centros imparten educación terciaria que incluye prácticas laborales. Existen asimismo 17 Escuelas Superiores de Pedagogía en toda Suiza.