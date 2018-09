Niños y cuidado de los hijos

Este contenido fue publicado el 26 de septiembre de 2018 17:27 26 de septiembre de 2018 - 17:27

Suiza sigue siendo un país relativamente conservador en materia de atención a la infancia, y suelen ser las madres las que asumen la mayor parte de las responsabilidades del cuidado de los hijos. No obstante, cada vez hay más mujeres que compaginan vida familiar y laboral.

Tener hijos

En Suiza una mujer con empleo tiene derecho a 14 semanas de baja por maternidad desde el momento del parto, con el 80% del sueldo. No obstante, muchos empleadores ofrecen condiciones más generosas. En Suiza el permiso de paternidad no está regulado a escala nacional, aunque hay numerosas empresas que ofrecen esa opción a sus empleados.



El tamaño de las familias suizas suele ser pequeño. La tasa de fertilidad se sitúa en torno a los 1,54 hijos por mujer y la edad media en la que una mujer tiene su primer hijo es de 30,7 años. Alrededor del 25,4% de los nacimientos tiene lugar fuera del marco del matrimonio.

Los hospitales en Suiza suelen recomendar la lactancia materna. El 95% de las madres amamantan a sus hijos, y el 80% continúa haciéndolo hasta los cuatro meses o más. Las empresas tienen la obligación de asegurar a esas madres un espacio donde puedan dar el pecho a sus hijos o extraerse la leche.



Las autoridades cantonales de salud disponen de servicios consulta (Mütterberatung/Consultations en puériculture) para los padres primerizos. Los progenitores acuden al centro con sus hijos para consultar con una matrona temas como la lactancia, el peso, el desarrollo, etc.

Trabajo y cuidado de los hijos: opciones

En Suiza la mayoría de las madres con hijos pequeños trabaja a tiempo parcial, lo que significa, entre otras cosas, que la oferta de guarderías y otras alternativas para el cuidado de los hijos están diseñadas para mujeres con esas características. Por otra parte, crece también el número de padres que deciden trabajar a tiempo parcial para depender menos de tener que buscar ayuda externa para el cuidado de los hijos, un objetivo importante para muchos suizos.

Algo menos del 20% de los padres trabaja a tiempo parcial; está práctica se está convirtiendo en algo cada vez más aceptado desde el punto de vista social y económico.

Muchos padres trabajadores cuentan con la ayuda de los abuelos para cuidar a los hijos, pero los extranjeros que llegan a Suiza no suelen disponer de esa opción.

Encontrar la mejor solución para el cuidado de los hijos es siempre complicado y más aún cuando se vive en un país que no es el propio. Muchos padres se quejan de que las opciones en Suiza son, además de caras, muy limitadas.

No obstante, en Suiza hay distintas opciones para el cuidado de los hijos y muchas familias combinan varios tipos de servicios.

Guardería (crèche en francés, Krippe o KiTa, en alemán)

En Suiza hay más de 2 000 guarderías, de las que cerca del 90% son privadas. Algunas están subvencionadas, pero se financian fundamentalmente con las aportaciones de los padres. Estas suelen variar según los ingresos de los padres. Generalmente, el cantón concede subvenciones a las familias con ingresos más bajos.

Las guarderías funcionan como unidades de media jornada. Generalmente suelen exigir un mínimo de tres medias jornadas a la semana. Las guarderías privadas cuestan entre 60 y 150 francos al día en las ciudades de Berna y Zúrich. Una plaza subvencionada para familias con ingresos reducidos puede costar 10 francos. La mayoría de las guarderías ofrecen descuentos a partir del segundo hijo.

Madres de día (Tagesmutter, Maman du Jour)

Otra opción es encomendar el cuidado de un hijo a una “madre de día”. Estas mujeres suelen ser madres de hijos más mayores, por lo que pueden consagran tiempo a cuidar a otros niños.

Los precios para este tipo de cuidado de los hijos son sorprendentemente baratos. Oscilan entre 5 y 12 francos por hora, gastos de alimentación aparte. Las madres de día se inscriben en una organización local que suele ocuparse de las solicitudes de padres y de fijar las reglas. Algunas se encargan de la facturación. Dependiendo del cantón, hay también subsidios para las familias con ingresos reducidos.

Para más información sobre las diferentes opciones consulta la página de kibesuisseEnlace externo, la Asociación Suiza para el Cuidado de niñosEnlace externo.

Au pairs

Los ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea no siempre necesitan solicitar un permiso para trabajar en Suiza. Si estás pensando en contratar a una “au pair” en verano por un periodo inferior a tres meses, no necesitas solicitar un permiso. Sin embargo, las autoridades suizas han implantado recientemente una medida que favorece la contratación de personas suizas sobre las no suizas. Para obtener más información consulte este enlace.

Es ilegal contratar a alguien para trabajar en el hogar sin darle de alta en la seguridad social y asegurarse de que la persona disponga de un seguro médico y de accidente. Una familia en Suiza que desee contratar a un o una “au pair” de un país no miembro de la Unión Europea debe hacerlo con una de las agencias de colocación reconocidas por la Secretaría de Estado de Economía. Encontrará una lista en este enlaceEnlace externo.

Debe calcular que el sueldo mensual de un “au pair” oscila entre los 700 y 800 francos suizos, dependiendo del tamaño de la familia y la edad del “au pair”.

La legislación suiza establece que un “au pair” no puede trabajar más de 30 horas semanales, lo que equivale a unas cinco o seis horas por día.

Niñeras

Las familias tienen también la opción de contratar a una niñera profesional para el cuidado de sus hijos. Dependiendo de su cualificación y experiencia, una niñera que trabaje a tiempo completo puede ganar entre 3 800 y 5 000 francos al mes. Corresponderá a la familia y a la niñera negociar el sueldo.

Canguros

Todas las secciones cantonales de la Cruz Roja Suiza Enlace externoofrecen cursos para jóvenes mayores de 13 años que deseen cuidar niños. Disponen también de una plataformaEnlace externo en la que buscar canguros.

Las tarifas para los jóvenes que hayan completado el curso oscilan entre 7 y 10 francos la hora, dependiendo de la edad del canguro y de la hora del día. Un canguro adulto es más caro. No obstante, es frecuente que las tarifas se negocien.

Niños en edad escolar

Una vez empadronados en un municipio (comuna), los niños irán a la escuela que les corresponda en el área donde residen. Los horarios de la escuela primaria pueden complicar la vida a los padres que trabajan.

Los niños suelen ir al colegio por la mañana y por la tarde, con una pausa de dos horas para el almuerzo. Generalmente, la escuela cierra al mediodía y los alumnos y maestros vuelven a casa para almorzar.

Desde hace unos años y debido al creciente número de familias en las que trabajan ambos padres, hay más escuelas con horario continuo. Las denominadas ‘Tagesschulen’ [escuelas de día, en alemán] ofrecen una comida caliente y cuidado de los niños en las instalaciones escolares mientras la escuela está cerrada.

Las escuelas que no disponen del modelo ‘Tagesschule’ suelen colaborar con algún centro de puericultura cercano, donde los niños son atendidos antes del horario escolar, durante la hora del almuerzo, o después de las clases. Los padres tienen que solicitar con antelación una plaza y las tarifas se calculan generalmente en base en los ingresos familiares.

Pese a estos cambios, muchas escuelas carecen todavía de infraestructura para asegurar el cuidado de los niños fuera de los horarios de clase. Los padres que trabajan se organizan con otros padres para alternarse y cubrir la hora de la comida. Las madres de día (ver arriba) son otra opción para cubrir la hora del almuerzo.

A la hora de planificar el cuidado de los niños en edad escolar es importante tener en cuenta que las tardes o mañana libres varían según la edad o el curso, en algunos casos los niños tienen incluso un día libre a la semana.

El año escolar comienza entre mediados de agosto y mediados de septiembre en toda Suiza. Los escolares tienen alrededor de 13 semanas de vacaciones por año escolar. Las fechas son establecidas por los cantones y las comunas, y varían de una región a otra.

swissinfo.ch

