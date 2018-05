Tener mascotas

Ya no es obligatorio, aunque sí recomendable, seguir un curso de adiestramiento de perros para las personas que por primera vez tienen uno de estos animales. La mayor parte de los cantones tienen sus propias normas sobre perros, sobre todo para razas potencialmente peligrosas. Averigua si tu localidad o cantón dispone de una hoja informativa para propietarios de perros. En la actualidad Suiza está libre de la rabia.

(it)

En Suiza el gato es el animal doméstico más común, con cerca de 1,4 millones de felinos vagando por los tejados de los hogares suizos. No hay normas o limitaciones especiales sobre la tenencia de gatos. Los dueños de estos animales no están obligados a pagar impuestos por sus mascotas.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Tener mascotas 18 de mayo de 2018 - 09:58 En Suiza el gato es el animal doméstico más común, con cerca de 1,4 millones de felinos vagando por los tejados de los hogares suizos. No hay normas o limitaciones especiales sobre la tenencia de gatos. Los dueños de estos animales no están obligados a pagar impuestos por sus mascotas. Los perros son ya otro cantar. Hay que registrar al perro en la localidad de residencia y pagar un impuesto anual. Por ejemplo, en Berna la tasa es de 115 francos suizos (unos 117$). Aquí puedes encontrar más información sobre este impuesto. Los espacios públicos suizos disponen de bolsas de plástico y papeleras para deshacerse de los excrementos de perro. Ya no es obligatorio, aunque sí recomendable, seguir un curso de adiestramiento de perros para las personas que por primera vez tienen uno de estos animales. La mayor parte de los cantones tienen sus propias normas sobre perros, sobre todo para razas potencialmente peligrosas. Averigua si tu localidad o cantón dispone de una hoja informativa para propietarios de perros. En la actualidad Suiza está libre de la rabia. Todos los perros deben contar con un microchip implantado por un veterinario al cumplir los tres meses de edad. El veterinario trasladará los datos del perro a la base de datos AMICUS. Los perros traídos desde el extranjero disponen de un plazo de diez días desde su entrada al país para ser llevados al veterinario, quien introducirá la información del animal en la base de datos. Por lo demás, los gastos que ocasiona un perro o un gato son similares: atención veterinaria, comida, equipamiento y cuidados en vacaciones. Es posible adquirir un seguro de salud para el animal. Las mascotas como conejos, conejillos de indias o periquitos están calificadas como animales sociales, lo que quiere decir que sufren si viven solos. La ley prohíbe tener solo uno de esos animales sociales y existen tamaños mínimos de jaula. La Oficina Federal Veterinaria ofrece aquí más información sobre el cuidado de mascotas.