Piden 38 semanas de permiso parental 20 de agosto de 2018 - 10:15 La Comisión Federal de Coordinación para los Asuntos Familiares, órgano asesor del Gobierno suizo, recomienda 14 semanas de licencia posparto para la madre y ocho para el padre. Las 16 semanas restantes se dividirían entre los cónyuges, sin obligación de tomarlas. Durante ese lapso los beneficiados recibirían el 80% del salario y podrían solicitar el permiso dentro de los tres años posteriores al nacimiento del niño, precisa el organismo en un comunicado emitido este lunes. Elisabeth Zemp, quien dirigió la investigación que sustenta la demanda, defendió vigorosamente esa fórmula más generosa en una entrevista con el periódico ‘Le Matin Dimanche’. “Actualmente, la mitad de los países de la OCDE ofrecen licencia por maternidad o paternidad de al menos 43 semanas”, puntualizó. Los miembros de la comisión basan sus recomendaciones en las conclusiones de 140 estudios científicos publicados entre 2010 y 2017. Las madres en Suiza actualmente tienen derecho a un mínimo de 14 semanas de licencia de maternidad remunerada que les permite obtener hasta el 80% de sus ingresos. + Lea más sobre la licencia de maternidad y el cuidado de niños en Suiza Este beneficio no está exento de condiciones. Las mujeres deben haber estado aseguradas al menos nueve meses antes del nacimiento del bebé y haber trabajado al menos cinco meses durante el embarazo. Deben estar empleadas en el momento del nacimiento o reclamar beneficios de desempleo, enfermedad, accidente o discapacidad. Suiza no tiene una licencia legal de paternidad.