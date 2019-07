La tavola rotonda è stata organizzata in collaborazione con il Circolo svizzero di Roma e l'Unione Giovani Svizzeri. (swissinfo.ch)

Qual è il futuro delle relazioni bilaterali tra Svizzera e Ue? E come si partecipa a elezioni federali e a votazioni popolari quando si risiede all'estero? A Roma, due generazioni di svizzeri in Italia si confrontano sulle questioni più rilevanti della politica federale.

In vista dell'importante appuntamento elettorale in Svizzera di quest'autunno (rinnovo del parlamentoLink esterno), swissinfo.ch ha organizzato una tavola rotonda nel quadro del progetto #SWIontourLink esterno, a cui hanno partecipato membri del Circolo svizzero di RomaLink esterno e dell'Unione Giovani SvizzeriLink esterno.

In una sala dell'Hotel Victoria, una struttura intimamente legata alla presenza elvetica nella Città eterna, giovani e residenti di lunga data hanno discusso di alcuni dei temi più sentiti dalla Quinta Svizzera. Tra questi il voto elettronico, le elezioni e le votazioni in Svizzera e i rapporti tra Svizzera e Unione europea.

Alla tavola rotonda hanno partecipato David Speranza, studente liceale, David Coli Affolter, universitario, Giuseppe Perlingieri, commercialista e fiscalista, e Giuseppe Rusconi, ex giornalista parlamentare a Berna e vaticanistaLink esterno.

Voto elettronico

L'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSELink esterno) si batte da anni per l'introduzione generalizzata dell'e-voting, uno strumento che giudica fondamentale per consentire ai cittadini elvetici residenti al di fuori della Confederazione di esercitare i loro diritti democratici.

Una rivendicazione però poco ascoltata in patria, dove il voto elettronico suscita forti reticenze. Per il governo e i principali partiti politici, i dubbi relativi alla segretezza e alla sicurezza del voto via Internet impongono una pausa di riflessione. Alle elezioni federali 2019 il voto elettronico non sarà disponibile in alcun cantone.

+ Dieci argomenti a favore e contro il voto elettronico

A Roma, Giuseppe Perlingieri, 58 anni, si dice "molto invidioso" dei concittadini che possono esprimere le proprie preferenze politiche con un click. Non tutti però auspicano il passaggio dal voto cartaceo a quello elettronico.

"L'importante è fare la propria scelta e non il mezzo con il quale si vota" Di Céline Stegmüller (video) e Riccardo Franciolli (moderazione)

Elezioni federali 2019 e votazioni popolari

Il 20 ottobre 2019Link esterno il popolo è chiamato alle urne per eleggere i membri delle due camere del parlamento federale. Negli ultimi 50 anni, gli equilibri nel legislativo nazionale - in cui siede attualmente una maggioranza di destra - non hanno subito profondi sconvolgimenti. I sondaggi danno però gli ecologisti e i Verdi liberali in forte crescita.

+ Il riscaldamento climatico fa avanzare gli ecologisti nei sondaggi

Per David Coli Affolter, 22 anni, si tratta della prima partecipazione alle elezioni federali. Come lui, molti svizzeri all'estero cercano d'informarsi sull'attualità politica in Svizzera, ad esempio su swissinfo.ch o leggendo la Gazzetta Svizzera.

Per chi è lontano dalla realtà elvetica, non è tuttavia sempre facile farsi un'idea dei singoli candidati e dei programmi dei partiti. Come non è semplice esprimere la propria opinione sui vari oggetti che ogni anno vengono sottoposti a votazione popolare.

"Non voto più il partito, ma le persone" Di Céline Stegmüller (video) e Riccardo Franciolli (moderazione)

Rapporti Svizzera-Unione europea

I rapporti tra Berna e BruxellesLink esterno, e in particolare l'accordo sulla libera circolazione delle persone, sono senza dubbio tra i temi più sentiti dagli oltre 760'00 svizzeri che risiedono all'estero.

Di fronte a un'Unione europea "indebolita", la Svizzera deve assolutamente rinegoziare l'accordo quadro istituzionale, sostiene Giuseppe Rusconi. Non c'è comunque "nessuna fretta" poiché va dapprima risolta la questione dell'immigrazione, rammenta l'ex corrispondente a Palazzo federale, oggi 70enne.

"La Svizzera deve stare nell'Europa, ma non necessariamente nell'Ue" Di Céline Stegmüller (video) e Riccardo Franciolli (moderazione)

La Quinta Svizzera in parlamento?

Creare una Circoscrizione Estero come avviene in Italia permetterebbe agli svizzeri all'estero si sentirsi più rappresentati a Berna, sottolinea il 18enne David Speranza.

Riunire la diaspora elvetica in una sorta di '27esimo cantone' significa tuttavia trascurare la diversità di idee ed esigenze che esiste tra gli svizzeri sparsi nel mondo.

"Gli svizzeri all'estero vivono situazioni molto diverse tra loro" Di Céline Stegmüller (video) e Riccardo Franciolli (moderazione)

Uno sguardo svizzero alle elezioni federali in sei paesi! Prima delle elezioni federali del 20 ottobre 2019, swissinfo.ch ha incontrato gli svizzeri all'estero in sei diversi paesi. Volevamo scoprire le rivendicazioni, le esigenze specifiche e lo sguardo che porta la Quinta Svizzera sulla politica. I nostri giornalisti hanno visitato i club svizzeri in Italia, Francia, Germania, Brasile, Argentina e Stati Uniti.

