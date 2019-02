All’indomani del verdetto di Parigi, UBS ha iniziato una campagna pubblica per giustificare le sue azioni parlando di una sentenza “estremamente superficiale, inconsistente e contradditoria”. In un comunicatoLink esterno , la banca elenca una lunga serie di argomenti giuridici a sostegno del suo ricorso. Il processo d’appello potrebbe durare anni, secondo Sergio Ermotti.

Oggigiorno, a dieci anni di distanza dal giro di vite contro l’evasione fiscale, il fatto di avere dei precedenti penali non è più un grosso problema per le società, osserva Peter V. Kunz. “Negli ultimi dieci anni non c’è stata praticamente alcuna banca a non averne”.

Tuttavia, UBS sostiene che in tribunale non è stata fornita alcuna prova concreta a sostegno dell’accusa. Un punto su cui l’esperto in diritto economico Peter V. Kunz sembra concordare. Quella di difendersi in tribunale "è stata una scommessa rischiosa. Ciò di cui UBS non ha tenuto conto è stata la Francia”, afferma a swissinfo.ch. “Sono abbastanza convinto che se le stesse prove fossero state presentate in un tribunale tedesco, il verdetto sarebbe stato diverso”.

Il primo round della battaglia legale sull’evasione fiscale è stato chiaramente vinto dai pubblici ministeri francesi. Mercoledì, un tribunale di Parigi ha condannato UBSLink esterno per aver sistematicamente aiutato cittadini francesi ad evadere il fisco. Alla banca elvetica è stata inflitta una multa di 3,7 miliardi di euro a cui vanno aggiunti 800 milioni di risarcimenti per lo Stato francese, pari a un totale di 5,1 miliardi di franchi.

UBS rifiuta di starsene con le mani in mano e di leccarsi le ferite dopo essere stata condannata al pagamento di una multa complessiva di 5,1 miliardi di franchi in Francia. Presentando ricorso ha fatto una mossa azzardata?

