15 giugno 1983: Robert Mugabe aspetta il suo turno per esprimersi alla conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

24 ottobre 1976: Robert Mugabe a Ginevra in occasione della Conferenza sulla Rodesia, il cui obiettivo era di mettere fine alla sanguinosa guerra che opponeva da un lato la minoranza bianca guidata da Ian Smith e dall'altra i guerriglieri capitanati, tra l'altro, dallo stesso Mugabe.

9 dicembre 2003: Robert Mugabe (al centro) al suo arrivo a Ginevra. La sua visita aveva suscitato non poche polemiche. Nonostante le sanzioni decise dall'Unione europea, la Svizzera aveva infatti concesso un visto d'entrata a Mugabe, invitato al Vertice mondiale della società dell´informazione (VMSI). "I partecipanti al vertice sono invitati dall'ONU", aveva spiegato il Dipartimento federale degli affari esteri. "Essendo il paese ospite, la Svizzera è obbligata a conformarsi alle regole dell´ONU".

Photo gallery of relegated president of Zimbabwe; Robert Mugabe, November 2017.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 novembre 2017 15.59 22 novembre 2017 - 15:59

Lo Zimbabwe volta pagina: Robert Mugabe si è dimesso dalla carica di presidente, che occupava da ormai 37 anni. Considerato a lungo come un eroe, si era trasformato in leader tirannico. A 93 anni era il più anziano presidente al mondo. Ritorno sul passaggio di Mugabe in Svizzera.

L’ex leader dell’indipendenza è stato almeno tre volte a Ginevra. La prima nel 1976, in occasione della Conferenza sulla Rodesia (oggi Zimbabwe), il cui obiettivo era di scrivere una nuova costituzione e mettere fine alla sanguinosa guerra che opponeva da un lato la minoranza bianca guidata da Ian Smith e dall'altra i guerriglieri capitanati da Robert Mugabe e Joshua Nkomo.

È poi tornato in Svizzera da presidente nel 1983, per una conferenza dell’Organizzazione internazionale del lavoro, e nel 2003 per il Vertice mondiale della società dell'informazione (VMSI), sotto l'egida delle Nazioni Unite. Una visita, quest'ultima, che aveva suscitato polemiche.

Neuer Inhalt Horizontal Line