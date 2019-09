Una donna che vive a Coldrerio, piccolo comune del Canton Ticino, si è resa conto che le persone intorno a lei volevano entrare in contatto tra loro e condividere le cose, ma non sapevano come. Così ha creato lo 'Smart village', una piazza virtuale.



In vista delle elezioni federaliLink esterno di ottobre, l'ente radiotelevisivo SRG SSR presenta una serie di video che riflettono sull'influsso delle decisioni politiche sulla vita quotidiana dei cittadini svizzeri.

Monica Rush Solcà vive a ColdrerioLink esterno, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Ricorda quando la gente del posto si incontrava e si relazionava con gli altri ogni sera in piazza. Le persone parlavano della loro giornata, vedevano ciò di cui gli altri avevano bisogno e, se potevano, si aiutavano.

Ma i tempi sono cambiati, dice Solcà. Ora, le persone sono più isolate fisicamente e tendono a mettersi in contatto online. Possiedono anche più "cose" che mai. Una mattina la donna ha avuto un'idea: creare un gruppo e una piattaforma dove i cittadini del paese potessero scambiarsi le cose e incontrarsi. Così è nato lo 'Smart villageLink esterno'.

Oggi, il concetto è stato esteso a diversi comuni del Ticino e i membri del gruppo organizzano eventi per pubblicizzare il servizio. 'Smart village' ha anche un paio di mascotte: personaggi divertenti che sono riconoscibili nei paesi.

Ora, afferma Monica Rush Solcà, "chiunque arriva da lontano e si ritrova qui può sentirsi parte di questo villaggio".

