Veronica Almedom, arrivata in Svizzera dall'Eritrea con la sua famiglia quando era un bébé, è oggi un'attivista per i diritti umani degli eritrei.

"C'è molto lavoro di comunicazione e informazione da fare a livello politico", dice Almedom.

Cresciuta a Martigny, nella Svizzera francese, oggi studia all'università di Ginevra. Dal 2016 fa parte della Commissione federale della migrazioneLink esterno.

In vista delle elezioni federaliLink esterno di ottobre, l'ente radiotelevisivo SRG SSR presenta una serie di video che riflettono sull'influsso delle decisioni politiche sulla vita quotidiana dei cittadini svizzeri.

Dal 2017 la Svizzera ha ripetutamente inasprito i criteri di ammissione per i richiedenti asilo eritrei, che rappresentano la comunità nazionale più numerosa nell'ambito dell'asilo.

"Sono stati abbandonati da tutti", dice Almedom. "Questi giovani hanno una resilienza che io non avrò mai. Da quando sono nata ho avuto tutto. Non ho dovuto lottare per la mia libertà".



