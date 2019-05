Tra gli italiani del secolo scorso e i musulmani di oggi ci sono ovviamente anche delle differenze, puntualizza Francesca Falk. "Per esempio, l'immagine degli italiani non è stata ridotta alla religione. Oscillava tra cattolicismo e comunismo. Inoltre, gli italiani non sono mai stati collegati automaticamente alla questione del terrorismo, sebbene i comunisti italiani che lavoravano in Svizzera fossero visti come una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale".

"Inoltre, i migranti italiani adoravano usare le stazioni ferroviarie come punti di incontro, ciò che è stato visto in modo critico. I maschi italiani venivano sospettati di molestare le donne svizzere", racconta la ricercatrice.

"Siccome le famiglie italiane avevano più figli di quelle svizzere, c'era chi temeva una 'italianizzazione' della Svizzera", spiega Francesca Falk. Gli italiani erano anche percepiti come un pericolo poiché si diceva che avessero sempre con loro dei coltelli a serramanico. "Una reazione paradossale, in un paese in cui molti si vantano di possedere un coltellino svizzero", osserva la storica.

Autrice di un libro Link esterno sul legame tra immigrazione ed emancipazione femminile in Svizzera, la ricercatrice con origini italiane rammenta però che nel secondo Dopoguerra erano gli immigrati provenienti dalla vicina Penisola a suscitare forte diffidenza in Svizzera.

​​​​​​​ L'immigrazione attuale dei musulmani in Svizzera ricorda per certi aspetti quella italiana nella seconda metà del secolo scorso, ritiene la storica Francesca Falk, che rammenta il timore di una 'italianizzazione' della Svizzera.

18 dicembre 1976: lavoratori italiani in Svizzera si apprestano a salire sul treno che da Zurigo li porterà nel loro paese di origine per le vacanza natalizie.

