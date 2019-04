Il Giappone ha un nuovo imperatore. In occasione di questo storico evento, swissinfo.ch propone alcune immagini della visita del principe della corona Naruhito a Berna nel 2014.

L'imperatore Akihito ha abdicato. Per la prima volta in quasi 200 anni, un'era imperiale in Giappone giunge alla fine senza la morte del 'Tenno', il 'Sovrano celeste'. Martedì si è conclusa la cerimonia finale di abdicazione di Akihito, a cui succederà il primo maggio il primogenito e principe della corona Naruhito (59 anni).

Naruhito in Svizzera nel 2014

Naruhito si è recato in Svizzera in occasione del 150mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Svizzera e Giappone. L'allora sindaco di Berna, Alexander Tschäppät, gli aveva mostrato la capitale elvetica.

Secondo la stampa dell'epoca, il viaggio è stato per Naruhito una gradita pausa. Infatti, le sue apparizioni pubbliche sono quasi sempre state severamente controllate e solo raramente ha potuto incontrare 'la gente normale'.

La fine di un'era

L'abdicazione dell'imperatore Akihito, sul trono da 30 anni, segna la fine di un'era. Dopo quella 'Heisei', termine che può essere tradotto con 'pace raggiunta', mercoledì inizia ufficialmente l'era 'Reiwa', ovvero quella dedicata a 'ordine, armonia e pace'.

L'imperatore Akihito si è recato in Svizzera assieme alla moglie nel 2000. Durante il soggiorno ha visitato la sede del Comitato internazionale della Croce Rossa e ha incontrato l'allora presidente della Confederazione Adolf Ogi.

