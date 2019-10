"Uno per tutti, tutti per uno": il motto campeggia al centro del soffitto della cupola del Palazzo federale, sede del parlamento svizzero, sul quale sono raffigurati lo stemma rossocrociato elvetico e quelli dei cantoni. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Spesso la Svizzera è considerata sinonimo di democrazia diretta. Cosa fa dunque il suo parlamento, se il popolo può decidere praticamente su tutto e ha l'ultima parola?



Premessa Fine della finestrella

Prima di tutto occorre fare un'importante precisazione: il sistema politico elvetico non è una democrazia diretta "pura", in cui i diritti popolari – di referendum e di iniziativa – risalgono alla notte dei tempi. Nella Svizzera moderna, ossia nello Stato federale nato nel 1848, alla democrazia rappresentativa è stata affiancata quella diretta, che nel corso degli anni si è vieppiù sviluppata.

La Costituzione federale del 1848 contemplava unicamente il referendum costituzionale obbligatorio. In seguito, saranno introdotti anche il diritto di referendum legislativo facoltativo (1874) e il diritto di iniziativa popolare per emendamenti della Costituzione (1891).



Complemento, non sostituto Fine della finestrella

La Svizzera non è certamente l'unico Paese in cui i cittadini dispongono di questi strumenti di democrazia diretta e al contempo eleggono un parlamento. È però il Paese in cui questi diritti popolari sono più estesi a tutti i livelli dello Stato – comunale, cantonale e federale – e sono esercitati più intensamente.

Ma democrazia diretta e democrazia rappresentativa non sono antagoniste, bensì complementari. Pur essendo componenti capitali del sistema politico svizzero, i diritti popolari non sono mai stati concepiti come sostituti del processo parlamentare, bensì come strumenti del popolo per controllare costantemente l'operato dei propri rappresentanti ed eventualmente bloccarne le decisioni (referendum) o obbligarli a decidere (iniziativa).

Potere legislativo Fine della finestrella

Legiferare resta di competenza del parlamentoLink esterno. Che il potere legislativo è saldamente nelle mani del parlamento svizzero è dimostrato dal fatto che la stragrande maggioranza delle leggi che emana non sono attaccate con un referendum. Inoltre, tra le leggi contro le quali è impugnato il referendum, rari sono i casi in cui il voto popolare sconfessa il parlamento.

Da notare, comunque, che il referendum facoltativo ha un forte influsso sulle decisioni del parlamento svizzero: quest'ultimo tende a trovare delle soluzioni di compromesso, suscettibili di raccogliere una maggioranza di consensi.

Elezioni degli altri organi Fine della finestrella

dossier Politica Elezioni federali 2019 Il 20 ottobre 2019 il popolo svizzero è chiamato alle urne per eleggere i 246 rappresentanti delle due camere del parlamento svizzero.



Un'altra importante prerogativa del parlamento svizzero è l'elezione dei sette membri del governo (Consiglio federale) e del cancelliere della Confederazione. Riunite in Assemblea federale, le due Camere – il Consiglio nazionale e quello degli Stati – del parlamento li eleggono all'inizio di ogni nuova legislatura per un mandato di quattro anni. Quando uno o più membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione si dimettono prima della scadenza, l'Assemblea elegge il o i sostituti per un mandato che scade alla fine della legislatura in corso.

All'Assemblea federale spetta pure l'elezione dei membri del potere giudiziario della Confederazione: il presidente e i giudici del Tribunale federale (Corte suprema) e quelli dei tre Tribunali federali di primo grado (penale, amministrativo e dei brevetti).

Nella sfera di competenze del parlamento rientra inoltre l'elezione del procuratore generale della Confederazione, che è responsabile dell'avvocatura di Stato.

E in caso di guerra, è il parlamento che elegge il generale che comanda l'esercito svizzero durante il conflitto.



Vigilanza Fine della finestrella

La responsabilità del parlamento non si limita peraltro all'elezione dei membri degli organi del potere esecutivo e giudiziario della Confederazione. Esso esercita l'alta vigilanza sul governo e l'amministrazione federali, come pure sui tribunali federali e sul Ministero pubblico della Confederazione.

Da non dimenticare che all'approvazione del parlamento sono sottoposti i conti – sia il preventivo che il consuntivo – della Confederazione, sui quali il popolo non ha invece voce in capitolo.

swissinfo.ch/sf

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019