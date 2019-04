Michael ZumsteinLink esterno vince la categoria Internazionale con una serie di immagini intitolata "Life after Boko Haram". Ha visitato un centro di riabilitazione per ex membri di Boko Haram a Goudoumaria, in Niger.

Le migliori fotografie della stampa svizzera dell’anno Daniel Rihs, testo 30 marzo 2019 - 09:00 Dalla politica al calcio fino all’arte: selezionati dalla Fondazione Reinhardt von Graffenried, gli Swiss Press Photo Awards 2019 vengono attribuiti il 24 aprile a Berna. Il fotografo Stefan Bohrer vince nella categoria Attualità per un’immagine scattata (foto in alto) durante un grande incendio nel porto renano di Basilea e intitolata “Im Bann der Rauchsäule” (Sotto l'incantesimo della colonna di fumo). Bohrer vince anche il premio per la fotografia degli Swiss Press Awards. Nella categoria Storie svizzere è stato premiato Nicolas Brodard per una serie di fotografie di Alain Berset, accompagnato nelle sue attività quotidiane di consigliere federale. "Il ministro non appare in nessuna foto, ma ogni immagine mostra il suo punto di vista della realtà circostante", spiega il giovane fotografo. Christian Merz si è distinto nella categoria Vita quotidiana grazie ad un’immagine di quattro San Nicolao che rendono visita a una prigione nel cantone di Zurigo. Nella categoria Ritratti, Anthony Anex è stato premiato per una fotografia dell'artista Pipilotti Rist scattata durante una performance artistica per attirare l'attenzione sulla morte dei coralli. Nella categoria Sport, il premio è andato a Laurent Gilliéron per una foto di Granit Xhaka che fa il gesto dell'aquila albanese a due teste durante la Coppa del mondo 2018. Michael Zumstein vince la categoria Internazionale con una serie di immagini intitolata "Life after Boko Haram". Ha visitato un centro di riabilitazione per ex membri di Boko Haram a Goudoumaria, in Niger. La cerimonia di premiazione degli Swiss Press Photo Awards è in programma il 24 aprile 2019 a Berna.