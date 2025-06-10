“أوبر” توفر تجريبيا في لندن السنة المقبلة سيارت أجرة ذاتية القيادة

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أعلنت شركة “أوبر” الثلاثاء أنها ستُشغّل سيارات ذاتية القيادة في لندن اعتبارا من السنة المقبلة، ضمن مشروع تجريبي للحكومة البريطانية يهدف إلى دعم قطاع مبتكر قائم على تطوّر الذكاء الاصطناعي.

وتلحظ الخطة التي أعلنتها وزارة النقل الثلاثاء إمكان إتاحة خدمات سيارات أجرة وحافلات ذاتية القيادة للاختبار في إنكلترا بدءا من السنة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه المشاريع التجريبية ستُختبر مبدئيا على نطاق ضيق اعتبارا من ربيع سنة 2026، قبل إطلاقها على نطاق واسع في السنة التالية.

وتعتزم الحكومة البريطانية، التي تهدف إلى جعل المملكة المتحدة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأساسي في تطوير المركبات الذاتية القيادة، إصدار تشريع سنة 2027 للسماح بنشر هذا النمط من النقل على نطاق أوسع.

وسبق أن نُفذت مشاريع تجريبية عدة للقيادة الذاتية في المملكة خلال السنوات العشر المنصرمة، وخصوصا بواسطة الشركتين البريطانيتين “ويف” و”أوكسا”، لكن مع بقاء سائق خلف المقود يظل مسؤولا عن السيارة.

واشارت الحكومة إلى أن المشاريع التي ستُنفذ السنة المقبلة ستكون الأولى التي لا تشترط وجود سائق خلف عجلة القيادة.

وفي مرحلة أولى، سيكون السائق موجودا في المركبات الذاتية القيادة التي وفرتها “أوبر” في لندن بالشراكة مع “ويف”، قبل الانتقال إلى سيارات من دون سائق.

وأبرزت وزارة النقل الفوائد المُتوقعة لجهة السلامة المرورية والحد من الحوادث، إذ يُساهم الخطأ البشري في 88 في المئة من حوادث السير.

واشارت إلى أن “من شأن المركبات الذاتية ايضا تحسين النقل لملايين الأشخاص، مما يوفر لهم المزيد من الخيارات والمرونة للتنقل بسهولة أكبر”، لا سيما في المناطق الريفية.

وتتوافر خدمات سيارات الأجرة الذاتية القيادة في الولايات المتحدة وخصوصا في الصين.

لكنّ شركة “جنرال موتورز” الأميركية العملاقة أعلنت في نهاية عام 2024 أنها ستُنهي أعمال سيارات الأجرة الذاتية القيادة التابعة لشركتها “كروز” في الولايات المتحدة، عقب حادث خطير وقع أواخر عام 2023.

وفي عام 2021، أفاد 73 في المئة من البريطانيين في استطلاع أجرته “يوغوف” بأنهم لا يشهرون بالاطمئنان لركوب مركبة ذاتية القيادة.

وفي شباط/فبراير، وضعت شركة “ستيدج كوتش” حدا لمشروع تجريبي لحافلة ذاتية القيادة، كان قد أطلقته في ايار/مايو 2023 في اسكتلندا، بسبب نقص الركاب.

مهك/ب ح/رك