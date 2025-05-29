“إلف بيوتي” استحوذت بمليار دولار على “رود” المملوكة لزوجة جاستن بيبر

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أعلنت شركة مستحضرات التجميل الأميركية “إلف بيوتي” e.l.f. Beauty الأربعاء أنها استحوذت في مقابل مليار دولار على ماركة “رود” Rhode لمستحضرات التجميل المملوكة لعارضة الأزياء ورائدة الأعمال هايلي بيبر، زوجة المغني جاستن بيبر.

وكانت “إلف بيوتي” ضمن الموجة الأولى من العلامات التجارية الإلكترونية التي ظهرت في مطلع الألفية مستهدفة المستهلكين مباشرة عبر الإنترنت من دون وسيط.

وبَنَت الشركة شعبيتها على منتجات بأسعار معقولة وتسويق فاعل لمنتجات توصَف بأنها “نظيفة”، وغالبا ما يروج نجوم شبكات التواصل الاجتماعي لميزتها هذه.

ونقل بيان عن رئيس “إلف بيوتي” تارانغ أمين قوله “لقد وجدت +إلف بيوتي+ في +رود+ شركة ابتكارية لها أفكارنا نفسها” وتتمتع “بالقدرة على تحطيم حواجز التجميل”.

وتُجري “إلف بيوتي” أكبر عملية استحواذ لها في وقت تشكل الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من الصين عاملاً مؤثرا جدا على أعمالها.

وأوضح تارانغ أمين أن الصين مصدر 75 في المئة من إنتاج “إلف”، وأن الرسوم الجمركية قد تُكلف الشركة 50 مليون دولار في عام.

ويشمل ثمن الاستحواذ على رود 800 مليون دولار نقدا وأسهما، بالإضافة إلى دفعة محتملة قدرها 200 مليون دولار بناءً على أداء “رود” على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأبرزت “إلف” ما وصفته بـ”النمو المذهل” للعلامة التجارية الناشئة التي شهدت “تضاعف قاعدة زبائنها في العام الفائت، محققةً مبيعات بقيمة 212 مليون دولار” بين آذار/مارس 2024 وآذار/مارس 2025.

وستُواصل هايلي بيبر التي يتابعها أكثر من 50 مليون شخص على “إنستغرام” العمل في “إلف”، على أن تتولى فيها منصب رئيسة قسم الابتكار في “رود”.

وتأسست علامتها التجارية قبل ثلاث سنوات، وهي متخصصة في منتجات العناية بالبشرة والمكياج الفاخرة، وتشتهر تحديدًا بأحمر الشفاه الملون “ليبتينت” (liptint).

جوج/ب ح/جك