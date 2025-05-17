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“الأمن السيبراني” في الإمارات يعلن أول إرشادات وطنية للطائرات بدون طيار

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أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات تطوير أول إرشادات وطنية للأمن السيبراني للطائرات بدون طيار في الدولة، في إطار التعاون الإستراتيجي بين مجلس الأمن السيبراني وشركة “ديجيتال ريتش” المتخصصة في تطوير حلول الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وتم ذلك بالتعاون مع شركة “شيلدووركز” المتخصصة في الأمن السيبراني، والتي تركز على تقنيات حماية الأنظمة التشغيلية وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار، بحسب بيان وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقل البيان عن رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات محمد الكويتي قوله إن “هذه الإرشادات الوطنية المهمة تعكس ريادة الدولة واستباقيتها في صون الفضاء الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية”.

وأضاف أنه بات من الضروري، مع تزايد استخدام الطائرات بدون طيار في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والرصد البيئي، والخدمات اللوجستية، وضع الإشارات التشغيلية اللازمة للتصدي للمخاطر السيبرانية المحتملة بشكل استباقي لحماية المجال الجوي، والبنية التحتية، وسلامة البيانات.

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