“الإمارات” و”الاتحاد” تطلقان برامج تأمين لجذب السياح بعد انخفاض أعدادهم بسبب الحرب

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أطلقت شركتا طيران الإمارات والاتحاد الإماراتيتين عروض تأمين سفر شاملة وأخرى طبية لجذب السياح إلى الدولة الخليجية، بعد تراجع أعدادهم بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وألقت الحرب بظلالها على قطاعي النقل الجوي والسياحة في الخليج، منذ اندلاعها بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، وردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو دول إقليمية من أبرزها الامارات.

وتعرضت مطارات خليجية من بينها دبي وأبوظبي والكويت والدوحة والمنامة لضربات إيرانية خلال الحرب. وأرغمت الأعمال العدائية التي تواصلت لنحو أربعين يوما، السلطات وشركات الطيران على إغلاق المجالات الجوية الوطنية وتعليق الرحلات لفترات طويلة.

ومن المقرر أن توقع واشنطن وطهران الجمعة مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تمهّد لمفاوضات مهلتها 60 يوما، تهدف للتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأعلنت شركة طيران الإمارات، الناقل الوطني لإمارة دبي، الأربعاء إطلاق وثيقة “التأمين الشامل للسفر”، وتشمل تغطية النفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، إلى جانب توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال حالات التعطل أو التأخير التي قد تؤثر على خطط السفر.

كما تتضمن “تعويضات عن إلغاء الرحلات، وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الأخرى”.

ونقل بيان طيران الإمارات عن رئيس الشركة تيم كلارك قوله “أدركنا أن الطلب على السفر لا يزال قويا، لكن كانت هناك فجوة في السوق في ما يتعلق بتغطية التأمين على السفر”.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى “منح عملائها مزيدا من الثقة عند التخطيط لرحلاتهم إلى دبي وعبرها”.

وكان مطار دبي، وهي الأكبر في الإمارات من حيث عدد السكان، ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث أعداد المسافرين في عام 2025.

وكانت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، أعلنت الجمعة أنها ستوفر تغطية طبية مجانية، يشملها سعر تذكرة السفر، للزوار الآتين إلى العاصمة.

وكانت الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) قد توقعت مطلع حزيران/يونيو أن تؤثر الاضطرابات المرتبطة بالحرب وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الوقود سلباً على نتائج شركات الطيران في الشرق الأوسط هذا العام.

فبعد أن سجلت شركات المنطقة أعلى هامش ربح صافٍ في العالم عام 2025 بنسبة 9,4%، يُتوقع أن يتحول إلى السالب في 2026 ليبلغ -6,1%.

وحققت مجموعة طيران الإمارات صافي أرباح بلغ 5,7 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025-2026 (من نيسان/أبريل إلى آذار/مارس)، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة السابقة.

سع/هت/كام