“الاتحاد للطيران” تنقل 6,7 مليون مسافر في 4 شهور

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أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” عن نتائج أولية لحركة المسافرين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث نقلت الشركة 6,7 مليون مسافر منذ بداية العام، بزيادة قدرها 17,5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، أي ما يعادل مليون مسافر إضافي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وخلال شهر نيسان/أبريل وحده، نقلت الاتحاد للطيران 1,7 مليون مسافر، مسجلة نموا بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت الشركة متوسط عامل حمولة مرتفعا بلغ 89% في نيسان/أبريل، مقابل 84% في نيسان/أبريل 2024، وذلك مع استمرارها في زيادة قدرتها الاستيعابية وحجم أسطولها التشغيلي، بحسب الوكالة.

ووصف أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للشركة شهر نيسان/أبريل بأنه استثنائي بالنسبة للاتحاد للطيران مؤكدا أنها على المسار الصحيح لنقل أكثر من 21 مليون ضيف في 2025.