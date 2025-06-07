“الوطني الاتحادي” يشارك في المنتدى البرلماني لمجموعة بريكس

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شاركت عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سارة محمد فلكناز في أعمال المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وشارك في المنتدى، الذي استضافته البرازيل، وفود برلمانية ناقشت قضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي، والسلام والأمن، والتعاون البرلماني المؤسسي.

وقالت فلكناز، في كلمة نقلتها “وام”، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتحقيق التنمية والنمو المتوازن، وإن استثماره الأمثل يتطلب حوكمة رشيدة تبدأ من تشريعات عادلة ومنصفة.

وأشارت إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في استشراف المستقبل التكنولوجي من خلال مبادرات نوعية، أبرزها تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التفوق الاقتصادي باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

م ل