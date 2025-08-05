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“سفينة خليفة الإنسانية” تصل محملة بالمساعدات إلى ميناء العريش المصري

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وصلت سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة “سفينة خليفة الإنسانية” إلى ميناء العريش المصري، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة  ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وكان في استقبال السفينة وفد ضم ممثلين عن الجهات الإنسانية والخيرية، إلى جانب أحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومسؤولين مصريين.

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء خليفة “كيزاد” في أبوظبي وهي تحمل 7,166 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الإغاثية، والتمور، ومستلزمات الإيواء، “تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”، على ما أفادت الوكالة الرسمية.

وتشمل الحمولة 4,372 طنا من المواد الغذائية، و1,433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية.

بذلك يصل إجمالي المساعدات الإماراتية التي أرسلت إلى قطاع غزة إلى أكثر من 80 ألف طن.

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