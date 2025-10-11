“سي وورلد أبوظبي” تنال اعتماد الجمعية العالمية للأحواض المائية

afp_tickers

1دقيقة

نالت “سي وورلد أبوظبي” اعتماد الجمعية العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية “WAZA”، وهي الجهة الدولية التي تشرف على كل حدائق الحيوان والأحواض المائية حول العالم، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وجرى ذلك خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) الذي تستضيفه أبوظبي.

وأشار روب يورتي، المدير العام للمعارض في “سي وورلد أبوظبي” ومركز “ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ”، في تصريح لـ”وام”، إلى أن جناح المجموعة في المؤتمر يعرض سلسلة مبادرات بحثية وتوعوية تعكس اهتمام المركز بالحياة البحرية المحلية.

م ل