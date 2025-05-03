“صوت أميركا” تستأنف بثها قريبا رغم إطلاق ترامب مسار إغلاقها

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تستأنف إذاعة “صوت أميركا” التي أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسار إغلاقها في منتصف آذار/مارس، خدماتها اعتبارا من الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت السبت وزارة العدل ومنظمة “مراسلون بلا حدود”.

وقالت “مراسلون بلا حدود” في بيان إن المحامين الأميركيين في المنظمة وفي “ائتلاف صوت أميركا تبلغوا السبت في الثالث من أيار/مايو عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل، أن فرق العمل في هذه المحطة الإذاعية الأميركية الشهيرة ستتمكن من استئناف العمل في الساعات المقبلة”.

في هذه الرسالة الموجهة إلى محامي “مراسلون بلا حدود”، أشارت الوزارة إلى أنه “في وقت سابق من النهار، أُعيد تفعيل حسابات 1406 موظفين ومتعاقدين مع وكالة USAGM (وكالة فدرالية تُشرف على عدد كبير من وسائل الإعلام الأميركية) وإذاعة صوت أميركا. ويُفترض أن جميع الموظفين استعادوا القدرة على الوصول إلى النظام”.

وأضافت الرسالة “تتوقع هيئة USAGM عودة برامج صوت أميركا الأسبوع المقبل”.

وقال موظفان في إذاعة “صوت أميركا” لوكالة فرانس برس إن حسابات بريدهما الإلكتروني أعيد تشغيلها بعد تعطيلها الأسبوع الماضي، رغم أنهما لم يتلقيا بعد إشعارا رسميا بالعودة إلى العمل.

في منتصف آذار/مارس، وضعت إدارة ترامب الصحافيين في إجازة عامة وبدأت بتسريح بعض المراسلين في إذاعة “صوت أميركا” وعدد كبير من وسائل الإعلام العامة الأخرى.

لكن النظام القضائي الأميركي عارض هذه التدابير: ففي نهاية آذار/مارس، علق القاضي الفدرالي في نيويورك قرار إغلاق أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة، تبعه في ذلك قاضٍ فدرالي في واشنطن في نيسان/ابريل.

وقال المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تيبو بروتان “نرحب بهذا التقدم، لكن النهج غير المنتظم لإدارة ترامب يدعو إلى الحذر: من الضروري الآن تقديم ضمانات بشأن استدامة التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لكل وسائل الإعلام التابعة لوكالة USAGM”.

وأضاف “حق عشرات ملايين المستمعين في الحصول على معلومات موثوقة لا يمكن أن يعتمد على مبادرات سياسية تعسفية”.

وترمي إذاعات “صوت أميركا” التي أُنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، و”أوروبا الحرة” التي أُطلقت خلال الحرب الباردة، و”آسيا الحرة” التي انطلق بثها في عام 1996، إلى حمل “صوت أميركا” في كل أنحاء العالم، خصوصا في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية.

في منتصف آذار/مارس، وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف الوكالة الحكومية USAGM التي كانت تضم 3384 موظفا في 2023، بأنها من “العناصر العديمة الفائدة في البيروقراطية الفدرالية”.

بدك/جك/ب ق