“طرق دبي” تُنجز ثلث مشروع المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة

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اعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 30% من مشروع المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة بالإمارة بطول 14,5 كيلومتر، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الهيئة أنّ مشروع المسارات يُنفذ في ستة شوارع حيوية، هي شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، وبذلك يرتفع إجمالي أطوال المسارات الخاصة للحافلات إلى 20,6 كلم.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير في تصريحات نقلتها “وام” أن المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة “تسهم في جعل المواصلات العامة الخيار المفضّل والأكثر جاذبية للتنقّل اليومي، من خلال توفير خدمات تتسّم بالسرعة والانتظام والاعتمادية”.

هت/كام