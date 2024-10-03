“طيران الإمارات” تلغي رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن حتى 5 تشرين الأول/أكتوبر ضمناً

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أعلنت شركة “طيران الإمارات” الخميس عن إلغاء كافة رحلاتها من إيران والعراق والأردن وإليها حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر ضمنا، قائلة إن القرار يأتي بسبب “الاضطرابات الإقليمية”.

وقالت الشركة التي يعدّ أسطولها من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في بيان “تلغي طيران الإمارات كل الرحلات الجوية من العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) والأردن (عمان) وإليها يومي 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الاضطرابات الإقليمية”.

وألغت الشركة رحلاتها أيضا إلى تلك الوجهات اليوم الخميس.

وسبق لـ”طيران الإمارات” أن ألغت رحلاتها بين دبي وبيروت حتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، على غرار خطوط جوية أخرى.

وكانت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أعلنت الثلاثاء أنها مددت تعليق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب بسبب “الوضع الراهن في الشرق الأوسط”.

وقالت المجموعة في بيان إنه “بسبب الوضع الحالي، تقوم مجموعة لوفتهانزا مجددا بتعديل برنامجها للرحلات”.

في هذا الإطار تقرر تعليق الرحلات الى بيروت حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضمنا، فيما سيتم إلغاء الرحلات الى تل أبيب حتى 31 تشرين الأول/اكتوبر، على أن تظل الرحلات الى طهران ملغاة حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر.

ع ش/نور