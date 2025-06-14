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“كهرباء ومياه دبي” تطلق منصة تشريعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) “منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والحوكمة المؤسسية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وتهدف المنصة إلى تقديم توجيهات فورية للمستخدمين مع دعم اتخاذ القرار في ما يتعلق بسلامة الشبكة العامة وامتثالها للمعايير المحلية والدولية، بحسب ما أوردت “وام”.

ونقلت “وام” عن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير قوله إن منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة “تُعد أحد الابتكارات الذكية التي طُورت في إطار جهود الهيئة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية”.

وتسهم المنصة التي طُورت بالتعاون بين قطاع الابتكار والمستقبل وإدارة الشؤون القانونية في الهيئة، في ضمان الامتثال التنظيمي والاستباقية في اتخاذ القرارات الفنية والتشغيلية ورفع مستوى الجاهزية وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الفنية المتقدمة، بحسب “وام”.

م ل/

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