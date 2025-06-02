“من أجل قطعة خبز”.. مقتل أب لست بنات أثناء توزيع مساعدات في غزة

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ترددت صرخات الحزن في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة الاثنين مع وصول العشرات لتشييع جثمان حسام وافي، الأب لست بنات الذي قُتل أثناء محاولته الحصول على طعام لأسرته.

وانهمرت دموع الأم نهلة وافي على ابنها الذي كان من بين 31 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات الغذائية الأحد، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.

وقالت عمته عفاف أبو مطير إن ابن أخيها “ذهب ليحضر قوت أولاده فقتلوه”.

توجه حسام وافي برفقة أخيه وبعض أقاربهم إلى مركز توزيع تم إنشاؤه حديثا في مدينة رفح جنوب القطاع.

قالت والدته وهي تحاول تهدئة أربع من حفيداتها في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس، إنه “راح يجيب أكل لبناته، كنَّ يبكين ويطلبن خُبزة. راح ليموت… الطائرة المسيّرة ضربتهم”.

واجهت إسرائيل إدانات متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي حولته الحرب إلى ركام وحيث حذرت الأمم المتحدة من أن السكان بمجملهم على حافة المجاعة.

– “عندما وصلوا ضربوهم” –

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مستشفاها الميداني في رفح استقبل 179 مصابا الأحد، أُعلنت وفاة 21 منهم عند وصولهم.

وأوضحت اللجنة أن جميع الجرحى “قالوا إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات… وأغلبهم أصيبوا بطلقات نارية أو شظايا”.

من جهتها، نفت السلطات الإسرائيلية و”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل وتدير مراكز التوزيع المعنيّة، وقوع أي حادث من هذا القبيل.

وقال الجيش إن قواته أطلقت “طلقات تحذيرية” على أشخاص اقتربوا منها على بعد كيلومتر واحد من موقع التوزيع في رفح قبل الفجر.

لكن شاهد عيان أكد لوكالة فرانس برس أن آلاف الأشخاص تجمعوا في المنطقة المعروفة محليا باسم دوار العلم بين الساعة الثانية والرابعة فجرا (23,00 و01,00 بتوقيت غرينتش) على أمل الوصول إلى مركز التوزيع.

وقال إن “الجيش أطلق النار والكل هرب، وكان هناك خوف وفوضى عارمة، رأيت بعيني شهداء ومصابين في المنطقة”.

في مستشفى ناصر، نادت بنات حسام وافي الصغيرات على والدهن، وقبّلن جثمانه الملفوف بالكفن الأبيض، قبل أن يتم نقله بعيدا.

خارج المستشفى، وقف عشرات الرجال في صمت أمام الجثمان يُصلّون. بكى بعضهم أثناء نقل الرفات، وظل أحدهم ممسكا بوجهه بين يديه حتى سُحب منه برفق.

وأعرب عمه علي وافي لوكالة فرانس برس عن حنقه لمقتل ابن أخيه بقوله “قالوا لهم إن هناك طحينا، وله ست بنات صغار يقولون له نريد أن نأكل، أخذ المال وذهب ليأتي لهم بالطحين هو واخوته وأولاد عمه وأقاربه، وعندما وصلوا ضربوهم بالزنّانة (المسيّرة)”.

وتابع العم “هذه هي النتيجة، استشهد أحدهم واثنان أصيبا، أحدهما في المستشفى الأميركي والثاني هنا في الرعاية المركزة”.

وأضاف “إنهم يذهبون إلى هناك ويتعرضون للقصف، غارات جوية ودبابات وقصف، وكل هذا من أجل قطعة خبز”.

– عسكرة توزيع المساعدات –

هذه واحدة من واقعتين داميتين أبلغ عنهما الدفاع المدني في غزة الأحد وترتبطان بنشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقول الأمم المتحدة إنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية ويبدو أنها مصممة لخدمة الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وكانت هناك تقارير أخرى عديدة عن مشاهد فوضوية وإطلاق طلقات تحذيرية في مواقع التوزيع خلال الأسبوع الماضي.

ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مقطع فيديو لأحد مواقع التوزيع في معبر نتساريم بوسط قطاع غزة الخميس.

ويظهر في الفيديو حشد كبير تجمع حول أربعة ممرات طويلة تحيط بها أسيجة معدنية مثبتة في وسط منطقة قاحلة، حيث يتجمع رجال ونساء في صفوف لتلقي الدقيق.

ويقع مركز التوزيع ومنطقة الانتظار التابعة له على قطعة أرض مسطحة محاطة بتلال من التربة والرمال.

يدير المركز حراس أمن يتحدثون اللغة الإنكليزية ويتنقلون في مركبات مدرعة.

ويحمل الفلسطينيون المغادرون لمنطقة التوزيع صناديق من الورق المقوى يحمل بعضها شعار “مؤسسة غزة الإنسانية”، بالإضافة إلى ألواح خشبية من المفترض إعادة استخدامها لإشعال النار أو في بناء مساكن مؤقتة.

وفي الحشد الكبير المتجمع خارج الممرات المسيَّجة، شوهد بعض الرجال وهم يدفعون بعضهم بعضا، وتشتكي إحدى النساء من سرقة طردها الغذائي.

وقال علي عم حسام وافي إنه يتمنى أن يتمكن سكان غزة من الحصول على المساعدات بأمان.

وأضاف “يخاطر الناس (بالوصول إلى موقع التوزيع)، فقط حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة”.

فيد-لبا/ح س/ص ك