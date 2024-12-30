“موفاسا: ذي لاين كينغ” و”سونيك ذي هيدجهوغ 3″ تنافسا على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

afp_tickers

3دقائق

تنافس فيلما “موفاسا: ذي لاين كينغ” لـ”ديزني” و”سونيك ذي هيدجهوغ 3″ لـ”براماونت بيكتشرز” على المركز الأول في ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال أسبوع عيد الميلاد، وفق تقديرات أصدرتها الأحد شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وتصدّر فيلما التحريك ترتيب شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا منذ 25 كانون الأول/ديسمبر.

وحلّ فيلم “موفاسا: ذي لاين كينغ” الذي يتناول قصة حياة والد سيمبا، في المركز الأول على مدى خمسة أيام – من الأربعاء إلى الأحد – محققا إيرادات قدرها 63,8 مليون دولار.

أما فيلم “سونيك ذي هيدجهوغ 3” فحقق عائدات بـ59,9 مليون دولار خلال هذه الأيام الخمسة. وتقدّم هذا العمل على فيلم “ديزني” خلال عطلة نهاية الأسبوع التقليدية – أي من الجمعة إلى الأحد – مع إيرادات بـ38 مليونا مقابل 37,1 مليونا لـ”موفاسا”.

وأكد الخبير في المجال السينمائي ديفيد غروس أنّ عطلة نهاية الأسبوع هذه “حققت أرقاما عالية، وإن لم تكن قياسية”، متوقّعا أن تكون “الأيام السبعة المقبلة ممتازة”.

وتبعهما فيلم “نوسفيراتو” الذي صدر حديثا. وتتولى دور البطولة في هذا العمل الممثلة وعارضة الأزياء ليلي روز ديب التي تؤدي دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء.

وحقق الفيلم الذي شارك فيه أيضا الممثلان نيكولاس هولت وويليم دافو، 40,3 مليون دولار على مدار الأيام الخمسة، بينها أكثر من 21 مليونا خلال عطلة نهاية الأسبوع. واعتبر غروس “أنها انطلاقة مذهلة لفيلم رعب جديد”.

وحلّ رابعا فيلم “ويكد” من شركة “يونيفرسال ستوديوز”، وهو عمل مقتبس من مسرحية موسيقية شهيرة في برودواي ينقل المشاهدين إلى عالم “ذي ويزرد أوف أوز” (“الساحر أوز”). وحقق الفيلم الذي دخل أخيرا السباق على جوائز “غولدن غلوب”، أكثر من 31,7 مليون دولار في خمسة أيام.

وأعقبه في الترتيب فيلم “فايانا 2” من إنتاج شركة “ديزني”، والذي يمثل عودة بطلته البولينيزية إلى الشاشة. وحقق هذا العمل إيرادات بلغت 28,3 مليون دولار منذ 25 كانون الأول/ديسمبر.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:

6- “ايه كومبليت أنوون” (23,2 مليون دولار منذ 25 كانون الأول/ديسمبر، 11,6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع).

7- “بايبي غيرل” (7,2 ملايين دولار، 4,4 ملايين دولار).

8- “غلادييتر 2” (5,9 ملايين دولار، 4,2 ملايين دولار).

9- “هومستيد” (5,3 ملايين دولار، 3,2 ملايين دولار).

10- “ذي فاير إنسايد” (4,3 ملايين دولار، مليونا دولار).

بور-شا/رك/لين