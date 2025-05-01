“ميتا” تحقق نتائج ربعية تَفوق التوقعات بفضل إيرادات الإعلانات

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حققت “ميتا” نتائج في الربع الأول أفضل بكثير من توقعات السوق، مدفوعة بالنمو المستدام في إيرادات الإعلانات، ورفعت هدفها الاستثماري لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.

وبلغ صافي ربح المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي 16,6 مليار دولار، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي. وعلى صعيد الأسهم، وصل سعر السهم إلى 6,43 دولار، وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين التي كانت تتحدث عن مستوى 5,22 دولارات، وفق شركة “فاكتست” FactSet.

وعلى مدار الربع المذكور، ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 16% على أساس سنوي. وهذه وتيرة أبطأ من تلك التي شهدتها الأرباع السابقة، ولكنها أكبر بكثير مما توقعه المحللون (+13%).

وأبدت الأوساط المالية قلقا إزاء تباطؤ الإعلان عبر الإنترنت، الناجم عن تدهور الوضع الاقتصادي والمخاوف من التأثير الكبير للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

في هذا السياق، تتمتع “ميتا” بتأثير كبير على نطاق واسع، مع 3,43 مليارات مستخدم يومي (+6% على أساس سنوي) لأي من شبكاتها الاجتماعية (فيسبوك وإنستغرام وثريدز) أو خدمات المراسلة (واتساب وفيسبوك مسنجر).

وقد زادت “ميتا” أسعار إعلاناتها بنسبة 10% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد تقليص قوتها العاملة بأكثر من 20 ألف شخص في عام 2023 وأوائل عام 2024، باتت المجموعة توظف أعدادا كبيرة من الأشخاص، وقد شهدت زيادة في عدد موظفيها بنسبة 11% في عام واحد.

وبلغت الإيرادات الإجمالية 42,3 مليار دولار (+16%)، في حين كان المحللون يتوقعون 41,3 مليار دولار فقط.

وكدليل على طموحها، رفعت ميتا توقعاتها للاستثمار للعام الحالي إلى ما بين 64 مليار دولار و72 مليار دولار، بزيادة من 60 مليار دولار إلى 65 مليار دولار في السابق، وهو مبلغ مخصص إلى حد كبير لتطوير الذكاء الاصطناعي.

تو/جك/ب ح