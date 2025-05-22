“نايكي” ترفع أسعارها في الولايات المتحدة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة

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أعلنت شركة “نايكي” الأميركية للمستلزمات الرياضية أنها سترفع أسعار عدد كبير من منتجاتها في الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، على ما أفادت الشركة وكالة فرانس برس الأربعاء، من دون أن تعزو قرارها إلى أي عامل معيّن، لكنه يأتي في ظل الرسوم الجمركية الجديدة.

وستُثنى من القرار كل منتجات الأطفال والسلع التي لا يتخطى سعرها 100 دولار، وأحذية “اير فورس 1” الرياضية، ومنتجات ماركتها “جوردن” من غير الأحذية.

بالنسبة إلى الأحذية الرياضية التي يتراوح سعرها حاليا بين 100 و150 دولارا، ستصل الزيادة في السعر إلى 5 دولارات، أما الأحذية التي يتخطى سعرها 150 دولارا، فسيزيد سعرها 10 دولارات على الأكثر.

وقالت الشركة “في إطار خطتنا الموسمية، سنقيّم أعمالنا بشكل منتظم ونجري تعديلات على الأسعار”.

وتصنّع “نايكي” أغلب منتجاتها في الصين وفيتنام وإندونيسيا.

ومطلع نيسان/أبريل، فرض دونالد ترامب رسوما جمركية على مختلف شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ثم علق جزءا منها بعد أسبوع لمدة 90 يوما في انتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية.

في الوضع الحالي، لا يزال معظمها خاضعا لرسوم جمركية بنسبة 10%، في حين تخضع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 30%.

وردا على سؤال بشأن أي رابط بين هذه الزيادات في الأسعار والرسوم الجمركية، أوضحت “نايكي” أن الاختلافات المحتملة في أسعارها ليست مرتبطة مطلقا بعامل معيّن بل بمجموعة من العناصر.

تو/رك/الح