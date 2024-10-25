لوتون السويسرية: خلف الضربات الإسرائيلية على لبنان… “عقيدةُ الضاحية 2″؟

الضربات الإسرائيلية استهدفت الأحياء المدنية اللبنانية وهياكل التنظيم الشيعي ولا سيما الاقتصادية لحزب الله، بما في ذلك فروع جمعية "القرض الحسن"، المؤسسة المالية التابعة للحزب. Keystone-SDA

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مي المهدي التحقت مي بـ swissinfo.ch في عام 2017. عملت من قبل في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل دويتشه فيلّه والجزيرة وبي بي سي. حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة برلين الحرة، وهي تهتم بالسياسة الدولية والأدب الحديث.

استعرضت الصحف السويسرية هذا الأسبوع: تسريب خطط لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران، والضربات الإسرائيلية على أحياء مدنية وبنية حزب اللّه في لبنان،و الأسماء المرشّحة لخلافة يحيى السنوار في قيادة حماس.

لوتون: ”ضربات قد تطال كل اللبنانيين“: بدء مرحلة جديدة وغير مسبوقة في الحرب على حزب الله

تريبون دو جنيف: محارب أم خبير استراتيجي بارع: من سيقود حماس؟

تاغيس أنتسايغر: تسريب الخطط الإسرائيلية للهجوم على إيران

لبنان: جاري تنفيذ “عقيدة الضاحية 2″؟

في تقريره من بيروت، نقل مراسل صحيفة لوتون، أرتر سارادان، تداعيات الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة في لبنان على البنية التحتية، وعلى المدنيين والمدنيات. حيث استهدفت الضربات الأحياء المدنية، وهياكل التنظيم الشيعي، لا سيما الاقتصادية، بما في ذلك فروع جمعية “القرض الحسن”، المؤسسة المالية التابعة للحزب.

وأشار سارادان إلى هذه الحملة الإسرائيلية تعتبر جزءًا من استراتيجية جديدة لا تهدف فقط إلى إضعاف الجناح العسكري لحزب الله، بل وإلى تقويض نفوذه الاقتصادي في لبنان، لا سيّما وأن هذه المؤسسات كانت مسؤولة في الماضي عن عمليات إعادة الإعمار، وتعويض المتضرّرات والمتضرّرات خلال الحروب السابقة.

وقد أثارت الضربات التي طالت مؤسسة “القرض الحسن” مخاوف لدى السكان، بسبب العدد الهائل من الأهداف المحتملة، التي قد تختبئ وراء مصطلح “المصالح الاقتصادية لحزب الله”، حسب الصحيفة.

ويرى المقال أن الحملة الإسرائيلية الحالية تعيد إلى الأذهان ما يُعرف بـ”عقيدة الضاحية” ، التي نظّر لها الجنرال الإسرائيلي غادي أيزنكوت في حرب 2006، والداعية إلى استهداف الأهداف العسكرية والسكان المدنيين.ات دون تمييز. كلّ ذلك بهدف عزل حزب الله عن قاعدته وسائر المجتمع اللبناني.

وأوضح المرسل أنّه قد ثبت في الماضي تحقيقُ هذه الاستراتيجية نتائج عكسيّة. حيث سيوجّه المتعاطفون والمتعاطفات مع الحزب كراهيتهم.نّ لإسرائيل قبل توجيه أي انتقاد للمنظمة. كما أن “‘عقيدة الضاحية’ تتغاضى عن حقيقة جوهرية، وهي أن جميع الحركات السياسية والميليشياوية الشيعية كانت تاريخياً متجذرة عبر تمجيد “الشهداء”، وفي شعور الطائفة الشيعية بالإهانة [التي يجب ردّها]”، حسب التقرير.



(المصدر: لوتونرابط خارجي، 22 أكتوبر 2024، بالفرنسية)

غزّة: قائد حماس التالي… عسكري أم سياسي؟

قُتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، في غارة إسرائيلية على مدينة رفح. The Associated Press.

ناقش أندريه أليماند، من صحيفة تريبون دو جنيف، حالةَ القيادة داخل حركة حماس، وذلك بعد مقتل قائديها البارزين يحيى السنوار وإسماعيل هنية. وتوقّف بالتحليل عند عمليات البحث الجارية داخل الحركة عن خليفة يقودها، وسط تعقيدات الوضع الأمني والسياسي.

وأشار أليماند إلى وجود احتمالات بأن تتولّى القيادة، إمّا شخصية ذات خلفية عسكرية، بما سيعزّز الاتجاه نحو الصراع المسلح، وإمّا شخصية سياسية، ذات خبرة في المناورات الاستراتيجية، مما قد يدفع نحو مفاوضات دبلوماسية.

وفيما يلي أسماء المرشحين المحتملين لخلافة السنوار، كما نقلها الصحفي:

محمد السنوار: شقيق يحيى السنوار، وقيادي في الجناح العسكري لحماس، وقد يُنظر إليه كخيار للاستمرار في النهج القتالي. كما أنه قائد ما تبقّى من القوات المقاتلة في قطاع غزة. وتقول القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن محمد السنوار نجا من خمس محاولات اغتيال خلال ربع قرن. وقد اُعتقل في التسعينيات، وقضى تسعة أشهر في السجن في إسرائيل، ثم ثلاث سنوات في رام الله في سجون السلطة الفلسطينية، قبل أن يهرب منها عام 2000.

شقيق يحيى السنوار، وقيادي في الجناح العسكري لحماس، وقد يُنظر إليه كخيار للاستمرار في النهج القتالي. كما أنه قائد ما تبقّى من القوات المقاتلة في قطاع غزة. وتقول القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن محمد السنوار نجا من خمس محاولات اغتيال خلال ربع قرن. وقد اُعتقل في التسعينيات، وقضى تسعة أشهر في السجن في إسرائيل، ثم ثلاث سنوات في رام الله في سجون السلطة الفلسطينية، قبل أن يهرب منها عام 2000. خليل الحية: نائب يحيى السنوار سابقاً، ويقود حالياً المفاوضات حول وقف إطلاق النار من قطر. قد يكون اختياره إشارة إلى الانفتاح على التفاوض.

نائب يحيى السنوار سابقاً، ويقود حالياً المفاوضات حول وقف إطلاق النار من قطر. قد يكون اختياره إشارة إلى الانفتاح على التفاوض. خالد مشعل: القائد السابق للحركة، من 1996 حتى 2017. يتمتع بخبرة كبيرة. نجا من محاولة اغتيال في الأردن.

القائد السابق للحركة، من 1996 حتى 2017. يتمتع بخبرة كبيرة. نجا من محاولة اغتيال في الأردن. موسى أبو مرزوق: أحد مؤسسي حماس، والرئيس الأول لمكتبها السياسي. لديه خلفية قوية في العلاقات الخارجية.

أحد مؤسسي حماس، والرئيس الأول لمكتبها السياسي. لديه خلفية قوية في العلاقات الخارجية. محمد درويش: رئيس مجلس الشورى (بمثابة البرلمان داخل الحركة). “الشخصية الغامضة التي تكتسب نفوذاً كبيراً.”



وخلص الصحفي إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تواجه تحدياً كبيراً في اختيار قائد جديد، وسط تصعيد عسكري وضغوط دولية، موضحاً أن الحركة تعتزم إخفاء هوية زعيمها المقبل لأسباب أمنية، ولتجنّب الكشف عن خياراتها الإستراتيجية.



(المصدر: تريبون دو جنيف،رابط خارجي 20 أكتوبر 2024، بالفرنسية)

إيران: تسريب خطط إسرائيلية لهجوم محتمل على إيران

امرأة إيرانية تمر بجانب جدارية تُصور جنودًا من الحرس الثوري الإيراني في ساحة فلسطين بطهران. يأتي ذلك بعد تصريحات مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في 17 أكتوبر، الذي أشار إلى أن مقتل قائد حماس، يحيى السنوار، سيؤدي إلى تعزيز “المقاومة” في المنطقة. 18 أكتوبر 2024. Keystone-SDA



تناول الصحفي في تاغيس أنتسايغير، رافائيل غايغر، تسريب وثائق سرية أمريكية، تكشف عن استعدادات إسرائيلية لشن هجوم عسكري وشيك على إيران. وأوضح أن الوثائق تعود إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA)، وتثبّتت من صحّتها وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي الاستعدادات المذكورة، وفق الصحفي، كردّ فعل على هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، والذي كان بدوره ردًّا على مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية.

وحذّر الكاتب من احتمال تصعيد عسكري أكبر بين إسرائيل وإيران، مع تزايد حدة التوترات في المنطقة، مضيفًا أنه في تطوّر لافت، نجحت قوّات حزب الله في توجيه هجوم بطائرات دون طيار على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن قدرة حزب الله على تنفيذ هذا الهجوم، ومحاولة اغتيال نتنياهو شخصيّا، قد تدفع الأخيرَ إلى مواصلة الحرب، ممّا يعني تواصل العمليات في غزة ولبنان، وتوجيهَ ضربات محتملة ضد النظام الإيراني.

في الوقت ذاته، تحاول الولايات المتحدة تجنّب حدوث تصعيد أكبر بين إسرائيل وإيران. إذ حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، فيما أكّد مسؤولون إسرائيليون أنه “لم يتمّ استبعاد” هذا الخيار .

من جهة أخرى، يسعى النظام الإيراني حالياً، إلى إظهار مدى ولائه لِحليفَيه المحاصَرين، حزب الله وحركة حماس، في محاولة لتعزيز دعمهما مقابل الضغوط التي يواجهونها، ممّا يزيد بدوره من احتمالات استمرار النزاع، وفق الصحيفة.



(المصدر: تاغيس أنتسايغيررابط خارجي، 20 أكتوبر2024، بالألمانية)

فيما يلي مختارات من مقالاتنا لهذا الأسبوع:

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تحرير: أمل المكّي

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