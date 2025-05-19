آلاف سائقي الأجرة يتظاهرون في فرنسا

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تظاهر آلاف سائقي سيارات الأجرة الإثنين في عموم فرنسا تلبية لدعوة نقابية للاحتجاج على إصلاح لتعرفات نقل المرضى ومنافسة السائقين المتعاونين مع خدمات النقل مثل “أوبر”.

وفي باريس، عطل المئات منهم بسيّاراتهم حركة السير على جادة كبيرة بالقرب من وزارة النقل.

وفي مدينة بو في جنوب غرب البلاد التي يتحدر منها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، أقامت سيارات الأجرة حاجزا بالقرب من محطة القطارات، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وقالت السائقة ميلاني (42 عاما) التي شاركت في التظاهرة “نتفهّم أن الوضع الاجتماعي بات معقّدا، لكننا بذلنا من جهتنا الكثير من الجهود بخلاف الدولة. والمصاريف تزداد، في حين أن التعرفات تتدنّى”.

وقد وافقت الحكومة الجمعة على مشروع للضمان الصحي ينصّ على نموذج جديد لتعويض نفقات نقل المرضى بسيارات الأجرة المتعاقدة مع صندوق الضمان الصحي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ويتعاون نحو 85 % من سائقي سيارات الأجرة مع الصندوق، بحسب الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة. وتشكّل هذه الأنشطة جزءا كبيرا من عمل البعض منهم.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع الجديد إلى خفض التكاليف في مجال نقل المرضى التي بلغت 6,74 مليارات يورو سنة 2024، من بينها 3,07 مليارات لسيارات الأجرة في ارتفاع نسبته 45 % منذ 2019.

واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر، سيحصل سائقو سيارات الأجرة على سعر محدّد بقيمة 13 يورو، فضلا عن تسعير الرحلة بحسب الكيلومترات المقطوعة.

وشارك عدّة سائقي أجرة أيضا في التظاهرة احتجاجا على المنافسة المتزايدة.

وقال جهاد رجيم (36 عاما) في سافوا في شرق البلاد “نطالب بتطبيق القوانين والقرارات القضائية” للحدّ من عمل سيارات النقل مع سائق ومنعها من العمل خصوصا في محيط محطات القطارات والمطارات.

بور-تسز-كاس/م ن/غ ر