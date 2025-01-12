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آلاف يفرون من بلدة أم روابة في جنوب السودان وسط تصاعد الاشتباكات (الامم المتحدة)

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فر آلاف من سكان بلدة أم روابة في جنوب السودان منذ اندلاع الاشتباكات الأسبوع الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسبما أفادت وكالة الأمم المتحدة للهجرة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن “ما بين 1000 و3000 أسرة نزحوا من بلدة أم روابة” في ولاية شمال كردفان في جنوب البلاد خلال خمسة أيام فقط. 

ومنذ نيسان/أبريل 2023 تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون شخص وتسبب بأزمة إنسانية حادة.  

ووصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه أكبر أزمة نزوح في العالم.   

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن العائلات فرت “بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في أعقاب الاشتباكات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة”. 

وفي شمال كردفان، نزح نحو 205 آلاف شخص، وفقا لأحدث الأرقام التي أصدرتها الأمم المتحدة الأربعاء. 

وتسيطر قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل على إقليم دارفور ومساحات واسعة من منطقة جنوب كردفان ومعظم وسط السودان، بينما يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد.  

وانتشرت المجاعة في خمس مناطق في السودان، وفقا لوكالات أممية استندت إلى التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي صدر حديثا وتدعمه الأمم المتحدة. 

ماف/شي/ود 

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