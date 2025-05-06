أربعة قتلى حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن (وزارة الصحة التابعة للحوثيين)

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أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على اليمن مساء الاثنين ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين نقلا عن وزارة الصحة في صنعاء بـ”استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين” في استهداف مصنع إسمنت في باجل بمحافظة الحديدة، فيما أشارت إلى قتيل رابع وأربعة جرحى في الغارة على الميناء الرئيسي للمحافظة نفسها.

وقال الحوثيون إن غارات الإثنين هي ضربة مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وإذ أكدت إسرائيل شن تلك الغارات، نفى مسؤول أميركي أي مشاركة للولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضرباته استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة في غرب اليمن.

وهي المرة الخامسة تعلن فيها إسرائيل قصف اليمن منذ تموز/يوليو 2024.

وجاءت ضربات الإثنين غداة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف “مطار (بن غوريون) في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم “عدة محاولات لاعتراضه”.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تطلق جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل بشكل منتظم.

ويشنّ الحوثيون أيضا هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه “دعما” للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

بور/ع ش/ص ك