أربعة قتلى على الأقل خلال اشتباكات بين عناصر أمن ومسلحين دروز قرب دمشق (المرصد)

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قتل أربعة مسلحين دروز على الأقل جراء اشتباكات اندلعت ليلا مع قوات أمن تابعة للسلطة الجديدة، بعد اقتحامها ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر ذات طابع طائفي، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وأفاد المرصد بـ”اندلاع اشتباكات عنيفة في جرمانا بعد اقتحام عناصر أمن ومسلحين تابعين لها أحياء في المدينة، على خلفية توتر سببه انتشار تسجيل صوتي منسوب لمواطن درزي، يتضمن اساءات ذات طابع ديني”، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين دروز على الاقل.

من جهتها، أحصت شبكة أنباء محلية مقتل خمسة من أبناء المنطقة.

وأفاد أحد سكان جرمانا وكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه خشية على سلامته، بوقوع اشتباكات ليلا في إحدى نواحي المدينة، استمرت لحوالى نصف ساعة تبعها إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع.

وقال “حوصرنا في منازلنا مع استمرار سماع رشقات متقطعة. لم يتوجه الأولاد الى مدارسهم بينما خلت الشوارع في حيّنا صباحا من أي حركة”.

وتقطن ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق، غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011.

وندّدت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في جرمانا في بيان بـ”الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق”.

واعتبرت أن “حماية أرواح المواطنين وكرامتهم وممتلكاتهم هي من أبسط مسؤوليات الدولة والأجهزة الأمنية”، محمّلة “السلطات المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقمٍ للأزمة”.

وشددت وزارة الداخلية السورية في بيان بعد منتصف الليل “على أهمية الالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرف فردي أو جماعي من شأنه الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات”.

وقالت إنها تتابع “باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام رسول الله”، موضحة أن “العمل ما زال جاريا لتحديد هوية صاحب الصوت، ليُقدّم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها”.

وكان عناصر أمن تابعون للسلطات الجديدة في سوريا انتشروا مطلع آذار/مارس في ضاحية جرمانا عقب توتر واشتباكات بين قواتها ومسلحين محليين دروز، هددت إسرائيل على إثرها بالتدخل لحماية أبناء هذه الأقلية.

وتثير التوترات في جرمانا مخاوف، بعد الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري خلال الشهر الماضي وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص غالبيتهم العظمى علويون.

ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق بعد إطاحة حكم بشار الاسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق. ويتحدث سكان ومنظمات حقوقية عن انتهاكات واعتقالات.

بور-لار/كام/غ ر