أربعة قتلى في كييف في هجوم روسي بمئات المسيّرات والصواريخ على أوكرانيا

شنّت روسيا هجوما كبيرا على أوكرانيا بمئات المسيّرات والصواريخ ليل السبت-الأحد استمر 12 ساعة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف، بينهم فتاة تبلغ 12 عاما، وفق السلطات الأوكرانية.

ونشرت بولندا مقاتلات في مجالها الجوي كإجراء “احترازي”، بعدما اتّهم حلف شمال الأطلسي موسكو بالوقوف وراء مجموعة انتهاكات للمجال الجوي لدول منضوية في التكتل الدفاعي.

وقال زيلينسكي عقب الضربات إن “موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى الضغط الشديد من العالم أجمع”.

وأجرى زيلينسكي عقب الضربات القوية اتصالات مع حلفاء بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب ورئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور.

في المقابل، قالت روسيا الأحد إنها ضربت أهدافا عسكرية في الهجوم الجوي الكثيف.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الهجوم أصاب مباني سكنية ومركزا لمعالجة أمراض القلب ودار حضانة.

– عشرات الجرحى –

وقال الجيش الأوكراني إن البلاد استُهدفت بـ595 مسيّرة و45 صاروخا، اعترضت الدفاعات الجوية معظمها، مشيرا إلى إفلات 31 مسيّرة وخمسة صواريخ من عملية الاعتراض.

وقال زيلينسكي إن الهجوم أصاب منشآت للطاقة، متّهما روسيا بالسعي لقطع التغذية بالتيار الكهربائي في كامل أوكرانيا.

وأشارت الاستخبارات الأوكرانية إلى أن ناقلات نفطية روسية استُخدمت كمنصات لإطلاق المسيّرات وتوجيهها.

ودمّر الغزو الروسي مناطق شاسعة في شرق أوكرانيا وجنوبها وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين.

وتوعّد الرئيس الأوكراني باستهداف قدرة روسيا على تمويل الحرب وإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

إضافة إلى القتلى الأربعة في كييف، قالت السلطات إن عشرات أصيبوا في مناطق زابوريجيا وأوديسا وسومي وتشيركاسي وميكولايف.

وقال إيفان فيدروف حاكم زابوريجيا حيث تقع منشأة نووية كبرى تحت سيطرة روسيا، إن المدينة الرئيسية في المنطقة تعرضت لضربات “على الأقل أربع مرات” وأصيب 42 شخصا.

– “تحت الصدمة” –

وكان مارك سيرغيف، أحد سكان كييف، نائما مع عائلته عندما أصاب صاروخ شقتهم منتصف الليل. وقال الرجل البالغ 35 عاما لوكالة فرانس برس “ما زلت لا أصدق أن الأطفال على قيد الحياة. إنها نعمة. كانوا تحت السقف عندما سقط الصاروخ. سقط السقف فوق سرير ابني الأكبر مباشرة”.

بدورها، قالت آنا (26 عاما) “كنت تحت الصدمة ولم أسمع الكثير”، وتابعت “سمعت صاروخا يحلّق لفترة طويلة، ثم دوى انفجار وتحطمت النوافذ”.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر مبانيَ سكنية تشتعل فيها النيران وعناصر في أجهزة الطوارئ تعمل على إخماد الحرائق وإنقاذ أشخاص.

وأفاد مراسلو فرانس برس باستخدام مسعفين آليات ثقيلة لإزالة الركام.

– بولندا تنشر مقاتلات –

وأفادت القوات البولندية على منصة إكس بأنها نشرت مقاتلات في مجالها الجوي ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية في حالة تأهب قصوى ردا على الضربات الروسية في أوكرانيا.

في الأسابيع الأخيرة، اتهمت دول أوروبية عدة روسيا بانتهاك مجالها الجوي بمسيّرات وطائرات مقاتلة، في ما اعتبره حلف شمال الأطلسي اختبارا لعزيمته.

ونفت روسيا مسؤوليتها عن هذه التوغلات أو أي مخطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وحذر وزير الخارجية الروسي السبت أمام الجمعية العامة للامم المتحدة من “رد حاسم” على أي “اعتداء” تتعرض له بلاده، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك أجواء حلف شمال الاطلسي.

من جهته، أعلن زيلينسكي السبت أن بلاده تلقت من إسرائيل منظومة للدفاع الجوي من طراز باتريوت، وهو سلاح أميركي باهظ الثمن وحيوي بالنسبة الى كييف لصد الهجمات الصاروخية الروسية.

وذكرت كل من كييف وموسكو السبت أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها روسيا، فُصلت عن الشبكة الكهربائية منذ أربعة أيام ما يثير مخاوف من وقوع حادث نووي محتمل.

