أربعة قتلى من الحشد الشعبي في غارات وغضب في العراق بعد مقتل خامنئي

afp_tickers

6دقائق

قتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي الأحد في ضربة جوية استهدفت أحد مقراتهم في وسط البلد ونسبت الى الأميركيين والإسرائيليين، على وقع تصعيد عسكري تطال شظاياه المنطقة كلها بعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران التي تردّ مستهدفة إسرائيل ودولا عدّة مجاورة تضمّ قواعد أميركية.

واستهدفت ضربات إيرانية الأحد إقليم كردستان في شمال العراق حيث توجد قواعد أميركية، فيما عمّ الغضب مناطق في بغداد بعد مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأعلنت بغداد التي تعتبر حليفة لإيران رغم احتفاظها بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، حدادا لمدّة ثلاثة أيام على خامنئي الذي قتل السبت. وحضّ المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الإيرانيين على الحفاظ على وحدتهم بعد الضربة الإسرائيلية الأميركية التي قتلت خامنئي.

وكانت بغداد دعت إلى عدم زجها في الحرب لكن التصعيد العسكري سرعان ما وصل اليها منذ الساعات الأولى.

وقال مصدر أمني لوكالة فرنس برس “قتل أربعة من عناصر الحشد وأصيب ثمانية آخرون في ضربة جوية استهدفت مقرا لهم” في محافظة ديالى في وسط العراق.

وأكد مصدر في الحشد الشعبي لوكالة فرانس برس، “استشهاد أربعة مقاتلين في هجوم على مقرّهم في ديالى”.

وقوات الحشد الشعبي تحالف فصائل منضوية في القوات الأمنية العراقية بينها مجموعات موالية لإيران غالبا ما تتصرّف أيضا بشكل مستقل.

ونشر الحشد صور تشييع الضحايا الأربعة الذين قال إنهم “ارتقوا جراء القصف الصهيوني الأمريكي في ديالى”. ورُفعت خلال التشييع أعلام العراق وإيران.

وفي وقت سابق الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية الأميركية طائرتين مسيرتين على الأقل فوق إربيل في إقليم كردستان، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس في المنطقة التي تضمّ قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي لمناهضة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

وأفاد المراسل من موقع قريب من القنصلية الأميركية في إربيل عن سماع دوي انفجارات فيما شاهد دخان يتصاعد في السماء.

وكان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق استهداف قواعد أميركية في كردستان.

كما شاهد مصوّر لوكالة فرانس برس دخانا يتصاعد في الصباح الباكر من قرب مطار إربيل الذي يستضيف أيضا قوات أميركية، وسمع أصوات انفجارات.

وتتمتّع إيران كما الولايات المتحدة، بنفوذ قوي في العراق ذي الغالبية الشيعية.

وأعلنت فصائل عراقية موالية لإيران السبت أنها لن تقف “على الحياد” وستدافع عن الجمهورية الإسلامية.

وقالت كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة، إنها ستهاجم القواعد الأميركية عقب مقتل اثنين من مقاتليها في غارات جوية استهدفت قاعدة عسكرية السبت في جنوب العراق.

وكانت القوات الأمنية في إقليم كردستان أعلنت السبت أن قوات التحالف أسقطت عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة في إربيل.

– نعي وتظاهرات –

ونعى السيستاني في بيان الأحد علي خامنئي.

وقال “لا شكّ في أن الأعداء إنما قصدوا باستشهاده وشنّ العدوان العسكري الواسع على ايران أن يوقعوا ضررا بالغا على هذا البلد العزيز”، مضيفا “المتوقع من الشعب الإيراني العظيم أن يحافظ على وحدته ويرصّ صفوفه ولا يسمح للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم المشؤومة”.

وأعلنت الحكومة العراقية الأحد الحداد ثلاثة أيام على وفاة خامنئي.

وأصدر “الإطار التنسيقي”، التحالف الحاكم في العراق والمؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران، بيانا جاء فيه “بعميق الحزن وبالغ الأسى ننعي رحيل الإمام القائد الشهيد السيد علي خامنئي”.

وتابع “ستبقى اللعنة تطارد الصهاينة القتلة ما بقي الدهر”.

وعزّى زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر في بيان “العالم الإسلامي أجمع” بموت خامنئي.

في بغداد، حاول مئات المتظاهرين الأحد اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة التي تقع فيها السفارة الأميركية.

وأفاد مراسلون لفرانس برس أن شبانا كانوا يلقون الحجارة باتجاه القوات الأمنية في محيط السفارة والتي ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقال ابو وليد (56 عاما)، أحد المتظاهرين الذين تجمّعوا عند بوابة المنطقة الخضراء ببغداد، وهو يتقدّم مجموعة من المتظاهرين حمل أحدهم صورا لخامنئي “نحن متظاهرون سلميون جئنا للمطالبة بطرد الاميركيين وسفارة الشرّ الأميركية التي قتلت آية الله خامنئي”.

وتكرّرت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر مجددا ليلا قرب السفارة الأميركية التي دعت المواطنين الأميركيين إلى “توخي مزيد من الحيطة والحذر، والحدّ من تحركاتهم” في ظل تقارير عن “وجود صواريخ أو طائرات مسيّرة أو قذائف”.

رح/سف/رض