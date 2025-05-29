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أردوغان: اقتراح روسيا بشأن المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول يزيد الأمل في السلام

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اقتراح روسيا عقد جولة أخرى من محادثات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول يوم الثاني من يونيو حزيران زاد من آمال أنقرة في تحقيق السلام، مضيفا أنه لا ينبغي الاستخفاف بهذه التصريحات.

وذكر في تصريحات للصحفيين خلال رحلة جوية من أذربيجان أن تركيا على تواصل مع البلدين، وأن الزخم في الآونة الأخيرة في جهود السلام يتيح فرصة للتوصل إلى سلام دائم.

ونقل مكتب أردوغان يوم الخميس عنه قوله “الطريق إلى الحل يمر عبر المزيد من الحوار والمزيد من الدبلوماسية، نستخدم كل ما لدينا من قوة وإمكانات دبلوماسية من أجل السلام”.

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