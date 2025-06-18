أردوغان: دفاع إيران عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية أمر طبيعي ومشروع وقانوني

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن إيران تدافع عن نفسها ضد هجمات إسرائيل “الجنونية” وغير القانونية، وما وصفه بأنه “إرهاب الدولة”، وأضاف أن دفاع إيران عن نفسها أمر طبيعي وقانوني ومشروع.

وفي حديثه أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان أيضا إن إسرائيل هاجمت إيران، جارة تركيا، دون انتظار انتهاء المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، مضيفا أن أنقرة ترغب في حل القضايا عبر الدبلوماسية. وقال إن تركيا مستعدة للمساهمة في إيجاد حل.

وأضاف أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة، تجاوز ما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر.