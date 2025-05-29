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أردوغان: قوات سوريا الديمقراطية تستخدم “تكتيكات للمماطلة” رغم الاتفاق مع دمشق على الاندماج

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، تستخدم “تكتيكات للمماطلة” رغم الاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة على دمجها في القوات المسلحة السورية، وأكد أنه يتعين عليها أن تتوقف عن هذا.

وفي تصريحات للصحفيين خلال رحلة جوية من أذربيجان، كرر أردوغان موقف تركيا الداعي إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق في الإطار الزمني المتفق عليه والمخطط له.

ونقل مكتب الرئيس التركي عن أردوغان القول يوم الخميس “سبق أن رحبنا بالاتفاق. لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة. عليهم أن يتوقفوا عن ذلك”.

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