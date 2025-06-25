أردوغان: ناقشت مع ترامب شراء تركيا طائرات إف-35 المقاتلة

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه ناقش مسألة شراء تركيا طائرات إف-35 المقاتلة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وإن الرئيس الأمريكي لديه “نوايا حسنة” في هذا الصدد.

كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة العضو بحلف شمال الأطلسي في 2020 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات إف-35 التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.

وقال أردوغان لصحفيين في لاهاي بعد قمة لحلف الأطلسي إنه لم يناقش مع ترامب صفقة إس-400 كونها “صفقة منتهية”.