أردوغان: نعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع حل حزب العمال الكردستاني

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

أنقرة 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن العمل جار على إعداد إطار قانوني من شأنه تسريع عملية حل جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة، مضيفا أنه سيدرَج على جدول أعمال البرلمان على وجه السرعة.

وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، لم يكشف أردوغان تفاصيل الإجراءات القانونية المرتقبة لكنه شدد على أن أنقرة ماضية في إنجاح عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني وإنهاء تمرده الذي استمر لأكثر من 40 عاما ضد الدولة التركية.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)