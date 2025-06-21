أردوغان يقول إن الأونروا ستفتح مكتبا في تركيا ويدعو لزيادة دعمها

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستفتح مكتبا في أنقرة، وحث الدول الإسلامية على تقديم مزيد من الدعم للوكالة بعد أن حظرتها إسرائيل.

وحظرت إسرائيل الأونروا العام الماضي، قائلة إنها توظف أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إن فتح مكتب للأونروا في أنقرة سيعزز دعم تركيا للوكالة.

وأضاف “يجب ألا نسمح بأن تشل إسرائيل الأونروا، التي تؤدي دورا لا يمكن تعويضه فيما يتعلق برعاية اللاجئين الفلسطينيين. نتوقع من منظمتنا ومن كل دولة عضو أن تقدم الدعم المالي والمعنوي للأونروا لإحباط ألاعيب إسرائيل”.