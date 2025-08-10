أزهار الأوركيد التايوانية تحصد تداعيات رسوم ترامب الجمركية

يحصد البستانيّ التايوانيَ لي تسانغ يو سلبيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أن الزيادات التي فرضتها واشنطن على الرسوم الجمركية رفعت بنسبة 20 في المئة ما يدفعه التاجر الآسيوي على أزهار الأوركيد التي يصدّرها إلى الولايات المتحدة.

لكنّ هذا الرجل الستيني الذي سبق أن كان شاهدا على أزمات عدة، لا يزال مصمما على تنمية أعماله، فهو يسعى إلى إدخال أزهاره أسواقا جديدة، أبرزها تايلاند، وإلى توسيع نشاطه في فيتنام وإندونيسيا والبرازيل.

ورغم توجهه إلى تقليص صادراته إلى الولايات المتحدة، يقرّ بأنها “تُمثل سوقًا ضخمة”. ويقول “لا يمكننا أن ننسحب منها، ولن نفعل”.

تزرع شركته “تشارمينغ أغريكلتشر” الأزهار في أربعة بيوت زجاجية كلّ منها بحجم ملعب للرغبي في هوبي، إحدى مقاطعات تاينان في جنوب غرب الجزيرة.

وتُعدّ تايوان من بين أكبر الدول المُنتجة للأوركيد، ويتجاوز عدد المُزارعين المُسجّلين فيها 300.

ووصل حجم صادرات هذا المنتج إلى 6,1 مليارات دولار تايواني (نحو 204 ملايين دولار) عام 2024، ثلثها إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، وفقا للبيانات الرسمية.

وتمكّن معظم المزارعين إلى الآن من امتصاص التعرفات البالغة 10 في المئة التي فرضها ترامب على كل شركاء بلاده التجاريين تقريبا في نيسان/أبريل، بحسب الأمين العام لجمعية مزارعي الأوركيد التايوانية أهبي تسنغ.

لكنّ أحدا، في رأيه، “لا يستطيع تَحمُّل” الرسوم البالغة 20% التي فرضها ترامب على تايوان أخيرا، وباتت سارية اعتبارا من السابع من آب/أغسطس.

ووصفت الحكومة التايوانية هذه الرسوم الإضافية بأنها “موقتة”، ولا تزال تأمل في التفاوض على شروط أكثر ملاءمة لاقتصادها المعتَمِد بشكل كبير على صادرات أشباه الموصلات التي أعلن دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مئة في المئة.

– تَراجُع الطلب –

إلاّ أنّ أية تسوية لم تُعلَن بعد. وما يزيد الطين بلّة بالنسبة إلى مزارعي الأوركيد أن الرسوم الأميركية لا تتجاوز 15 في المئة على الواردات من هولندا التي تُعدُّ أزهارها من هذا النوع المنافِسَة الرئيسية لتلك التايوانية.

ويرى تسنغ إن فارق النقاط الخمس هذا، يجعل من الصعوبة بمكان تحميل المستهلكين التكلفة فورا، إذ قد يختارون عدم الشراء أو ابتياع أنواع أخرى من الزهور.

أمّا تخزين زهور الأوركيد في المستودعات، فليس خيارا مناسبا، نظرا إلى أن “نمو النبتات يستمر”.

وليست الرسوم الجمركية وحدها ما يُقلِق لي تسانغ يو، اذ يخشى أكثر تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة بسبب الوضع الاقتصادي.

وإذ يلاحظ أن “كل شيء أصبح أكثر تكلفة” في الولايات المتحدة، يقول “منذ نهاية أيار/مايو، خفضنا شحناتنا (من الأوركيد) بنسبة 15 في المئة. قبل ذلك، كانت الولايات المتحدة تستحوذ على 45 في المئة من صادراتنا”.

ويُعرب صاحب “تشارمينغ أغريكلتشر” عن اعتقاده بأن الأوركيد التايوانية ستستمر في جذب المستهلكين، بفضل أزهارها التي تدوم لمدة أطول من نظيرتها الهولندية، بحسب ما يشرح.

ويأمل في أن تُخفَّف الحواجز الجمركية الأميركية في نهاية المطاف، إذ أن ترامب “لن يبقى رئيسا إلى الأبد”.

