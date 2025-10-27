The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أستراليا تقاضي مايكروسوفت بسبب ممارسات تسويقية مضللة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت هيئة المنافسة الأسترالية الاثنين أنها تقاضي “مايكروسوفت” بسبب عرض “مُضلِّل” يشمل مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي “كوبايلت” Copilot.

وشركة التكنولوجيا العملاقة متّهمة بنقل معلومات “كاذبة أو مُضلِّلة” إلى نحو 2,7 مليون أسترالي اشتركوا، من خلال تجديد تلقائي، في خدمة “مايكروسوفت 365” التي تُقدِّم مجموعة من برامج “أوفيس”.

وأوضحت الهيئة أنّ الشركة عرضت على الزبائن خيارين، إما دفع مبلغ إضافي في مقابل عرض يتضمن “كوبايلت”، أو إلغاء كل اشتراكاتهم.

وثمة خيار ثالث لكن لا يظهر إلا عند بدء المشترك عملية الإلغاء. يتيح هذا الخيار الاحتفاظ بما يُسمى “العرض الكلاسيكي”، أي من دون خدمة “كوبايلت” وبالسعر الأساسي، على ما ذكرت هيئة المنافسة في بيان.

“كوبايلت” هو مساعد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، يُساعد المستخدمين في عمليات البحث والمهام النصية.

ورُفعت الدعوى أمام المحكمة الفدرالية ضد “مايكروسوفت أستراليا” وشركتها الأم “مايكروسوفت كورب”.

وقالت رئيسة الهيئة الناظمة جينا كاس-غوتليب “سنقول أمام المحكمة إن مايكروسوفت أغفلت عمدا الإشارة إلى الباقات الكلاسيكية في تواصلها مع الزبائن، وأخفت وجودها حتى يبدأ المشتركون عملية إلغاء اشتراكاتهم، وذلك بهدف زيادة عدد المستهلكين للباقات الأعلى سعرا التي تشمل كوبايلت”.

وأضافت “تُعدّ تطبيقات مايكروسوفت أوفيس المُضمنة في اشتراكات 365 أساسية لكثيرين، ونظرا إلى قلّة البدائل المتاحة للعروض المجمّعة، فإن إلغاء الاشتراك قرار لن يتعاملوا معه بخفة”.

واتهمت هيئة المنافسة “مايكروسوفت” بالانخراط في ممارسات مماثلة منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، مُوضحة أن الاشتراكات مع “كوبايلت” أغلى بنسبة 29% إلى 45% من الاشتراكات بدونه.

قد تواجه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة احتمال فرض غرامة عليها قدرها 30 مليون دولار أو أكثر عن كل انتهاك.

دجو/رك/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية